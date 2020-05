Ordinateurs de bureau de jeu MSI Intros Codex R 10e et MEG Trident X avec processeurs de 10e génération.

MSI a mis à jour sa pile de produits de bureau de jeu pré-construite avec l'introduction de deux modèles qui sont alimentés par des processeurs de bureau Intel Core "Comet Lake-S" de 10e génération. Le Codex R 10th présente une conception ATX moyenne tour plus conventionnelle et se décline en deux variantes. La variante supérieure (modèle: CODEXR10SC002) est alimentée par un processeur Intel Core i7-10700F, 16 Go de mémoire et des graphiques GeForce RTX 2060.La variante de valeur (CODEXR10SC003) est livrée avec un processeur Core i5-10400F, 8 Go de RAM, et GeForce GTX 1660 Super graphiques. Les deux sont basés sur une carte mère de chipset Intel B460 et offrent un SSD de 512 Go. Une souris Clutch GM11 et un clavier Vigor GK30 sont fournis avec les deux.







Ensuite, le MEG Trident X, un bureau de jeu compact haut de gamme qui amène la marque convoitée MEG sur le segment. À l'intérieur de son châssis 5.1 "x 15.06" x 15.6 "se trouve du matériel haut de gamme qui se décline en trois variantes. La variante" TridentX862 "supérieure contient un processeur Core i9-10900K, 64 Go de mémoire DDR4, une carte graphique GeForce RTX 2080 Ti et un combinaison de 1 To NVMe SSD et 1 To HDD. La variante centrale, "TridentX863", est alimentée par un processeur Core i7-10700F, 32 Go de mémoire, GeForce RTX 2080 Ti et 1 To NVMe SSD.







Le plus abordable " La variante TridentX864 "utilise le même processeur i7-10700F et 32 Go de mémoire, mais associée à la carte graphique RTX 2070 Super. Les trois utilisent une carte mère Mini-ITX chipset Z490. Les embrayages GM11 et Vigor GK30 sont fournis avec les trois variantes.



La société n'a pas révéler les prix.



TECHPOWERUP