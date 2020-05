OriginPC annonce son ordinateur portable de jeu EVO15-S et sa station de travail mobile NT-15.



ORIGIN PC a annoncé la disponibilité du tout nouveau portable de jeu EVO15-S et du portable NT-15, tous deux alimentés par des processeurs Intel Core 10e génération comprenant jusqu'à 8 cœurs et 16 threads. Les tout nouveaux ordinateurs portables offrent des performances améliorées par rapport à leurs prédécesseurs, tout en restant dans un boîtier mince et léger.



Les EVO15-S et NT-15 sont les premiers ordinateurs portables d'ORIGIN PC à disposer de processeurs Intel Core de 10e génération. Alimentés par un processeur Intel Core i7-10875H à 8 cœurs, les joueurs et les professionnels peuvent profiter d'une vitesse d'horloge de 5,10 GHz avec la technologie Intel Max Turbo.



Jouez aux derniers jeux avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX SUPER, jusqu'à une RTX 2080 SUPER, et activez le lancer de rayons en temps réel et d'autres fonctionnalités RTX. Ajoutez jusqu'à 64 Go de RAM aux ordinateurs portables EVO15-S ou NT-15 pour exécuter plusieurs programmes à la fois.











Il existe plusieurs options d'affichage disponibles pour les EVO15-S et NT-15, y compris un affichage 240 Hz 1080p idéal pour les jeux multijoueurs compétitifs. Des écrans supplémentaires peuvent être connectés aux ordinateurs portables via HDMI, Mini DisplayPort et un port Thunderbolt 3. Fidèles à l'héritage des ordinateurs portables EVO et NT d'ORIGIN PC, les tout nouveaux ordinateurs portables EVO15-S et NT-15 mesurent 4,4 livres et 77 pouces d'épaisseur.



Les tout nouveaux ordinateurs portables EVO15-S et NT-15 sont livrés avec une assistance à vie gratuite et sont fièrement pris en charge par l'équipe américaine ORIGIN PC, disponible 24h/24 et 7j/7.







"Le retour de l'EVO15-S est passionnant car non seulement il est équipé de la technologie de nouvelle génération, mais il a également amélioré la durée de vie de la batterie et le meilleur écran ORIGIN PC jamais offert", a déclaré Kevin Wasielewski, PDG et co-fondateur d'ORIGIN PC. "C'est vraiment une force avec laquelle il faut compter pour les joueurs et les professionnels pour gouverner la galaxie."



Les tout nouveaux ordinateurs portables EVO15-S et NT-15 :



- Processeur Intel 10e génération Core i7-10875H 8 cœurs,

- Écran à cadre étroit ULED OLED (3840 * 2160) 15,6 "60 Hz, écran à cadre étroit FHD (1920 x 1080) 15,6" à 240 Hz ou écran à cadre étroit FHD (1920 x 1080) à 15 Hz "144 Hz,

- Jusqu'à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER au design Max-Q,

- Jusqu'à 2 SSD PCIe m.2 2 To,

- Jusqu'à 64 Go (2 x 32 Go) de RAM DDR4 3200 MHz,

- Intel Dual Band Wireless-Wi-Fi 6 AX201 + BT,

- Sound Blaster Atlas,

- 3 x USB 3.2 Gen1, 1 Thunderbolt 3 et un lecteur de carte Micro SD Push-Push,

- 1x Mini DisplayPort 1.3, 1x sortie HDMI,

- 1x port Ethernet RJ-45,

- Clavier rétroéclairé RGB par touche,

- Impression UV HD personnalisée et gravure au laser disponibles,

- Assistance téléphonique gratuite à vie 24h/24 et 7j/7 basée aux États-Unis.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits des : EVO15-S et NT-15.



TECHPOWERUP