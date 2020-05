Les processeurs Intel Alder Lake pourraient utiliser l'empilement Foveros 3D et comporter 16 cœurs.



Intel prépare de nombreuses conceptions intéressantes pour l'avenir et façonne lentement leur vision de la prochaine génération d'appareils informatiques. Suivant le principe de conception big.LITTLE d'Arm, Intel a décidé d'essayer de construire sa version en utilisant des cœurs x86-64 au lieu de ceux d'Arm, appelés Lakefield.



Et nous avons déjà quelques informations sur les nouveaux processeurs Alder Lake basés sur la conception de Lakefield qui devraient être publiés à l'avenir. Grâce à un rapport de Chrome Unboxed, qui a trouvé les correctifs soumis au navigateur open source Chromium, utilisés comme base pour de nombreux navigateurs comme Google Chrome et le nouveau Microsoft Edge, il existe une information potentielle qui suggère que les processeurs Alder Lake pourraient arriver très bientôt.







Selon les rumeurs, jusqu'à 16 cœurs, les processeurs Alder Lake pourraient présenter une itération x86 de la conception big.LITTLE, où l'on associe huit "grands" et huit "petits" cœurs qui sont activés en fonction des exigences de performances augmentées ou diminuées, apportant ainsi la le meilleur des deux mondes - efficacité énergétique et performances. Cette conception serait présente sur la technologie d'emballage 3D d'Intel appelée Foveros.



Le correctif de prise en charge du processeur Alder Lake a été ajouté le 27 avril au référentiel Chrome OS, ce qui indiquerait qu'Intel va pousser ces processeurs assez rapidement. Le message de validation intitulé "ajouter la prise en charge pour gpiochip ADL" contenait ce qui suit: "Sur la plate-forme Alderlake, l'étiquette du pilote pinctrl (gpiochip) est" INTC105x: 00 ", déclarez-la donc correctement." Le Chrome Unboxed spécule qu'Alder Lake pourrait sortir au milieu ou à la fin de 2021, selon la vitesse à laquelle Intel pourrait fournir aux OEM un volume suffisant.



