AMD accélère la production de SoC sur mesure pour les consoles de nouvelle génération.



Sony et Microsoft devraient bientôt lancer leurs consoles de nouvelle génération, très attendues par les joueurs sur console, car elles apporteront certaines des dernières avancées en matière de graphisme, comme le lancer de rayons. La situation actuelle dans le monde est que tout est ralenti en raison de l'épidémie de COVID-19. Les entreprises du monde entier ont principalement ralenti leurs chaînes de production en raison de la baisse de la demande, mais AMD a fait exactement le contraire pour ses clients SoC personnalisés.







Dans le sillage de la forte demande attendue, AMD a intensifié ses chaînes de production afin de pouvoir fournir Sony et Microsoft pour leurs consoles de prochaine génération — PlayStation 5 et Xbox Series X. C'est un signe encourageant que la demande va être forte - et qu'AMD est à la hauteur de sa mission.



TOM'S HARDWARE