GeForce NOW obtient le support NVIDIA DLSS 2.0 dans sa dernière mise à jour.



Le service de streaming de jeux de NVIDIA, GeForce NOW, a pris en charge NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2.0 dans la dernière mise à jour. DLSS 2.0 utilise les cœurs tenseurs trouvés dans les cartes graphiques de la série RTX pour rendre les jeux à une résolution inférieure, puis utiliser une IA personnalisée pour construire des images nettes et de plus haute résolution.











L'introduction de DLSS 2.0 dans GeForce NOW devrait permettre d'améliorer la qualité graphique sur le matériel serveur existant et d'offrir une expérience de jeu sans bégaiement plus fluide. NVIDIA a annoncé que Control serait le premier jeu de la plate-forme à prendre en charge DLSS 2.0, avec des jeux supplémentaires tels que MechWarrior 5: Mercenaries et Deliver Us The Moon pour prendre en charge la fonctionnalité à l'avenir.



