Cartes mères AMD B550 Chipset à un prix à peu près équivalent à celui des cartes mères B450.



Le prochain chipset de bureau B550 d'AMD, qui joue le deuxième rôle du X570 premium, pourrait soulager les constructeurs de PC de jeu souhaitant assembler des ordinateurs de bureau Ryzen de 3e génération avec des graphiques PCI-Express gen 4.0 et une connectivité SSD M.2 à bon marché.



Le prix d'une poignée de cartes mères ASUS B550 a été divulgué sur le Web par le détaillant australien ICIT.net.au, qui a répertorié la ASUS ROG Strix B550-F Gaming quelque peu premium pour 262,90 $ AUD, TPS incluse (converti en 167 $ US toutes taxes comprises). Le détaillant répertorie également le TUF B550-Plus Gaming et le Prime B550M-A au même prix exact, qui pourrait être l'inflation avant le lancement (nous allons donc selon le prix de ce qui pourrait être les SKU les mieux dotés parmi les trois).







Si cette tarification se maintient, les cartes à base de B550 pourraient être lancées à des prix proches de ceux des cartes B450 au lancement. Le B550 est le chipset de bureau milieu de gamme d'AMD qui devrait permettre PCI-Express gen 4.0, au moins là où cela compte le plus (l'emplacement principal x16 et l'emplacement M.2 câblé au SoC AM4).



Tout comme ses prédécesseurs, les B450 et B350, il pourrait permettre l'overclocking du processeur et de la mémoire. Des rapports remontant au troisième trimestre 2019 indiquent que le B550 est fourni par ASMedia et possède un chipset TDP bien inférieur à celui du X570 (se contentant de dissipateurs passifs comme la série AMD 400).



