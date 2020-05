ASRock permet l'overclocking sur les cartes mères non-Z pour les processeurs Comet Lake de 10e génération non-K.



Historiquement, Intel a séparé ses processeurs et chipsets qui les accompagnent en overclockable et non overclockable. Cela signifie que seuls les CPU "K" peuvent être overclockés. Avec la dernière génération, seules certaines parties de la gamme sont des processeurs K, comme les Core i9-10900K, i7-10700K, i5-10600K, etc. Z390 et Z490. Cependant, il semble qu'ASRock ait développé une nouvelle technologie qui overclockera les processeurs non-K sur les cartes mères non-Z, ce qui est assez impressionnant.







Appelée la technologie BFB (Base Frequency Boost), elle permettra l'overclocking des processeurs non-K sur des chipsets comme le B460 et le H470. Comment cela fonctionnera-t-on ? Eh bien, ASRock prendra le TDP des CPU et le fera fonctionner en mode PL1, ce qui augmente le TDP du processeur de 65 W et le transforme en une bête TDP de 125 W.



Bien sûr, cela dépendra de l'utilisateur et de la casse, ce qui signifie que si votre système de refroidissement ne peut pas gérer autant de chaleur provenant des processeurs overclockés, il est peu probable qu'ils atteignent les horloges de pointe que ASRock peut cibler.



TECHPOWERUP