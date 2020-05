Phanteks annonce le Waterblock GPU ASUS Glacier G2080.



Phanteks annonce aujourd'hui la sortie du nouveau waterblock spécialement conçu pour les cartes ASUS Dual EVO RTX 2080/2070/2060 Super. Conçu pour offrir des performances de refroidissement élevées, le Glacier G2080 ASUS est le dernier ajout à la série Glacier.







Comme tous nos produits de la série Glacier, le waterblock est livré avec des plaques de couverture anodisées ou chromées, une surface acrylique polie et une base en cuivre de haute qualité avec des finitions en nickel. Le bloc d'eau présente un design minimaliste qui couvre l'ensemble du PCB et est compatible avec la plaque arrière ASUS Dual EVO originale pour mettre en valeur votre matériel.











Synchronisez avec d'autres produits DRGB de Phanteks et des cartes mères compatibles avec l'éclairage numérique RVB intégré. Grâce à la conception optimisée du routage à haut débit, le bloc d'eau à couverture complète refroidit directement le GPU, la RAM et le VRM efficacement pour assurer des performances et un refroidissement optimaux.



Il sera disponible dans le courant du mois de Mai 2020.



Le prix sera de : 149.99 euros.



TECHPOWERUP