L'annonce opportune par AMD de la série de processeurs Ryzen 3 "Matisse" pourrait faire bouger les choses au niveau d'entrée alors qu'Intel équipait ses processeurs Core i3 de 10e génération en 4 cœurs/8 threads. La semaine dernière, une comparaison directe Cinebench entre les i3-10300 et 3300X s'est ensuivie, et aujourd'hui nous avons une comparaison 3DMark Firestrike et Time Spy entre leurs plus petits frères, les i3-10100 et les 3100, gracieuseté du passionné de PC thaïlandais TUM_APISAK . Les deux ont été comparés à Time Spy et Fire Strike sur un matériel par ailleurs constant: une carte graphique RTX 2060, 16 Go de mémoire et un SSD Samsung 970 EVO 1 To.







Avec Fire Strike, la machine alimentée par 3100 est en tête du score global 3DMark (de 0,31%), du score de physique dépendant du CPU (de 13,7%) et du test de physique. Le i3-10100 est en avance de 1,4% dans le score graphique grâce à une avance de 1,6% dans le test graphique 1 et de 1,4% dans le test graphique 2. Passons au test Time Spy plus avancé, qui utilise l'API DirectX 12 mieux tire parti des processeurs multicœurs, nous voyons le Ryzen 3 3100 afficher un score global de 0,63% plus élevé, un score de processeur 1,5% plus élevé ; tandis que les machines alimentées par i3-10100 affichent un score graphique supérieur de 1%.







Ces chiffres peuvent suggérer que l'i3-10100 et le 3100 sont à distance de frappe l'un de l'autre et que l'un ou l'autre est un bon choix pour les joueurs, jusqu'à ce que vous regardiez les prix. Le prix officiel d'Intel pour le i3-10100 est de 122 $ (par puce dans un plateau de 1000 unités), tandis qu'AMD indique le prix SEP du Ryzen 3 3100 à 99 $ (la puce Intel est au moins 22% plus chère), ce qui donne à AMD un prix très élevé -avantage de performance difficile à ignorer, d'autant plus lorsque vous tenez compte des ajouts de valeur tels qu'un multiplicateur déverrouillé et PCIe gen 4.0.



