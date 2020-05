ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La ROG MAXIMUS XII FORMULA.



Formula Maximus XII



Les cartes mères de la série ROG Maximus XII sont conçues pour explorer les échelons supérieurs du jeu et de l'overclocking. La formule est raccordée pour un refroidissement liquide personnalisé et comprend d'autres améliorations pour ponctuer les systèmes haut de gamme. Le bloc CrossChill EK III VRM, développé conjointement avec EK Water Blocks, permet de faire face à des charges VRM plus élevées associées aux processeurs Intel Comet Lake. Esthétiquement, la formula Maximus XII a une finition noire furtive avec des motifs complexes découpés dans son armure réfléchissante. La formule de dernière génération est prête à faire briller votre plate-forme vitrine.



















Carte mère intelligente



Overclocking AI



Le réglage est désormais plus rapide et plus intelligent que jamais. AI Overclocking profile le CPU et le refroidissement pour prédire la configuration optimale pour chaque système.



Refroidissement AI



AI Cooling gère et contrôle automatiquement les ventilateurs connectés à la carte mère, garantissant les paramètres les plus efficaces en fonction de la charge et de la température actuelles du système.



Réseaux AI



GameFirst VI optimise et organise la bande passante du réseau, réduisant efficacement la gigue et éliminant le décalage de pointe pour assurer un jeu en ligne fluide.



PERFORMANCE



Le processeur Intel Comet Lake dispose de 10 cœurs et d'une vitesse turbo de crête unique qui dépasse 5,3 GHz dès la sortie de l'emballage. Pour faire face à cette demande accrue sur le système, Maximus XII Formula profite de sa conception VRM intelligente et utilise des composants de qualité pour assurer la meilleure expérience de jeu et d'informatique productive quotidienne.



REFROIDISSEMENT



L'accent mis sur la maximisation des performances serait vain sans un engagement similaire à améliorer le refroidissement qui permet aux systèmes de maintenir des vitesses plus rapides. Le bloc CrossChill EK III VRM permet à Maximus XII Formula de faire face aux charges VRM élevées de dix processeurs principaux. Le système de refroidissement hybride se trouve au sommet d'un caloduc directement lié au dissipateur thermique VRM étendu, ce qui lui confère des capacités de refroidissement qui dépassent les exigences de cette génération actuelle.



ASUS OptiMem III



Bénéficiant de modifications de disposition de trace de mémoire propriétaires qui améliorent l'intégrité du signal et atténuent le bruit, ASUS OptiMem III est plus compatible avec les kits de mémoire 3600 MHz +, leur permettant de fonctionner à des fréquences plus élevées. Vous pouvez choisir d'optimiser la mémoire pour les paramètres haute fréquence ou les paramètres de faible latence.



Avec des kits de mémoire de capacité supérieure, OptiMem III vous permet de fonctionner à la fréquence maximale, tandis que les autres cartes mères troqueront la fréquence pour la capacité. Empilez la formule Maximus XII avec vos modules préférés et maximisez le débit du nouveau processeur Intel Core Comet Lake-S de 10e génération pour les applications qui nécessitent une bande passante massive.



CrossChill EK III



CrossChill EK III vous permet de vous rafraîchir avec de l'air et de l'eau. Le canal de refroidissement en cuivre repensé est plus large pour fournir des températures MOSFET jusqu'à 37,2 ° C inférieures sur l'eau, tandis que les raccords filetés G1 / 4 "standard lui permettent de s'adapter aux configurations existantes pour un refroidissement efficace et silencieux avec un minimum d'effort.



Surveillance précise de la tension



Les cartes mères conventionnelles utilisent une détection asymétrique prélevée à un endroit qui n'est pas idéal, conduisant à une grande disparité entre la tension réelle fournie au CPU et la valeur rapportée au logiciel. La formule Maximus XII comprend un circuit de détection différentielle et un circuit intégré délicat qui simplifient l'overclocking et le réglage en vous permettant de suivre les tensions plus précisément.



CONNECTIVITÉ



La formule Maximus XII est bien équipée pour offrir une connectivité sans fil ultra-douce et une compatibilité avec de multiples sources d'entrée et extensions PCIe, qui sont toutes indispensables pour les configurations de jeu.



SupremeFX



La technologie audio ROG SupremeFX a progressé, offrant un rapport signal/bruit exceptionnel de 113 dB sur la connexion d'entrée de ligne pour fournir la meilleure qualité d'enregistrement jamais enregistrée. Il y a aussi un régulateur à faible chute de tension pour une alimentation plus propre du codec SupremeFX S1220, un convertisseur numérique-analogique ESS® ES9023P pour une sortie supérieure sur le panneau avant et un ampli-op Texas Instruments RC4580 pour un gain élevé avec une faible distorsion - tous pour offrir un son qui vous enveloppe comme jamais auparavant.



Pas de date ni de prix pour le moment.



