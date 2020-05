Intel Teases "Big Daddy" Xe-HP GPU.



Le compte Twitter Intel Graphics était en feu aujourd'hui, car ils ont publié une mise à jour sur le développement du processeur graphique Xe, mentionnant que les échantillons sont prêts et emballés dans un package assez intéressant. Le processeur en question s'est avéré être une variante de GPU Xe-HP avec une taille de puce estimée à 3700 mm², ce qui signifie que nous parlons certainement d'un boîtier multi-puces ici. Nous avons conclu qu'il s'agissait du GPU Xe-HP, selon les mots de Raja Koduri, vice-président senior, architecte en chef, directeur général de l'architecture, des graphiques et des logiciels chez Intel. Il a fait un tweet, qui a ensuite été supprimé, qui dit que ce processeur est un "baap de tous", ce qui signifie "grand papa de tous" lorsqu'il est traduit de l'hindi.







M. Koduri a déjà tweeté une photo de l'équipe Intel Graphics en Inde, qui travaille sur le même GPU "baap of all", ce qui suggère qu'il s'agit d'une puce Xe-HP. Il semble que ce ne soit pas la version du GPU conçue pour les charges de travail HPC (elle est réservée au GPU Xe-HPC).







M. Koduri a confirmé que ce GPU ne sera utilisé que pour les applications Data Centric car il est nécessaire pour "suivre les données que nous générons". Il a également ajouté que l'objectif des GPU de jeu était de commencer avec des GPU mieux intégrés et des puces de faible puissance au-dessus de cela, qui pourraient atteindre des millions d'utilisateurs. Ce sera un bon début car cela permettra à l'avenir de préparer le logiciel pour d'éventuels GPU hautes performances.







Mise à jour 1 : Changer "père" en "grand papa", car c'est la meilleure traduction pour "baap".

Mise à jour 2 : Le GPU est confirmé être un composant du centre de données.



