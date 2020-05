Gigabyte déclare que les cartes mères de chipset Intel Z490 prendront en charge la «Rocket Lake-S» de 11e génération.



Il est peut-être difficile d'imaginer un chipset Intel qui prend en charge plus d'une génération de conceptions de processeur; et si c'est le cas, vous êtes pardonné, car il semble que le géant bleu ait surtout oublié de penser à la longévité et à l'évolutivité de la plate-forme.



Cependant, nous pourrions être dans un traitement rare, si les mots d'un représentant Gigabyte doivent être pris au sérieux. Dans un Q&A concernant les cartes mères Z490 de dernière génération de Gigabyte, un utilisateur a demandé aux représentants de Gigabyte si leurs plates-formes basées sur Z490 prendraient en charge les futures conceptions de Rocket Lake. La réponse, qui était accompagnée d'une mise en garde «Je ne sais pas si cela devrait être rendu public», était que oui: le Z490 prendra en charge Rocket Lake-S.







Si cela est vrai, cela peut expliquer pourquoi les fabricants de cartes mères accordent tant d'importance au marketing PCIe 4.0 sur leurs cartes mères Z490 dont le chipset ne prend pas en charge PCIe 4.0 dès le départ. Cependant, avec la prochaine génération de Rocket Lake-S arborant le même processus de fabrication de 14 nm, mais avec une nouvelle microarchitecture, une bande DMI 3.0 8x plus large, la conception d'architecture graphique Xe hautes performances d'Intel et la prise en charge PCIe 4.0 au niveau de la plate-forme, il le fait commencer à comprendre que les fabricants mentionneraient le support PCIe 4.0 sur le Z490 actuel.







Parce que si la compatibilité du processeur est maintenue, cela signifie que les utilisateurs qui souhaitent installer un processeur Rocket Lake-S pourront au moins profiter de 20 voies de PCIe 4.0 dans ces cartes mères prêtes à l'emploi.



VIDEOCARDZ