ASROCK nous propose une nouvelle carte mère : La Z490 Phantom Gaming 4SR.



Le vent du changement commence. La norme d'alimentation PC ATX12VO, auparavant considérée comme un pilier OEM avec une introduction ultérieure dans le canal de la vente au détail de bricolage, l'a déjà atteint. L'ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR est la première carte.



Fini le connecteur d'alimentation ATX à 24 broches, une plus petite entrée pure-12 V à 5 broches prend sa place. Un connecteur PCIe à 6 broches accepte une entrée 12 V supplémentaire. Le connecteur EPS à 8 broches (une autre entrée purement 12 V) est juste là où il devrait être, près de la zone VRM du CPU. Il y a deux petits connecteurs à 4 broches, qui pourraient être des sorties 5 V et 3,3 V de la carte mère, aux connecteurs d'alimentation SATA.











La partie du PCB à côté de la zone de mémoire grouille de phases de puissance de plus que le vDIMM. Ceux-ci convertissent 12 V en 5 V et 3,3 V (essentiellement ce que fait une alimentation avec commutation DC-DC). Le reste des fonctionnalités d'E/S de la carte est assez standard: quatre ports SATA, un seul emplacement M.2-22110, un emplacement M.2 E-Key contenant une carte WLAN 802.11ac, un audio 6 canaux et 1 Réseau filaire GbE piloté par un contrôleur Intel i219-V.



La société n'a pas révélé de prix ou de disponibilité.



