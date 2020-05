AMD et Oxide Games unissent leurs forces pour faire progresser les graphismes de jeu dans le cloud.



AMD et Oxide Games ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel pour co-développer des technologies graphiques pour le marché en pleine croissance des jeux en nuage. En combinant le matériel de jeu de pointe et l'expertise graphique d'AMD avec les capacités de développement éprouvées d'Oxide et le moteur de jeu innovant Nitrous, les entreprises prévoient de créer un ensemble robuste d'outils et de technologies pour le rendu cloud conçu à partir de zéro pour répondre aux exigences en temps réel du cloud jeux basés sur.



"Chez AMD, nous sommes fiers de notre capacité à repousser les limites de ce que la technologie peut faire, ce qui améliore l'expérience de jeu", a déclaré Scott Herkelman, vice-président et directeur général de la division graphique de AMD. "Oxide partage cette passion et est un partenaire idéal pour nous alors que nous élargissons la façon dont les joueurs jouent, tout en offrant l'expérience de qualité qu'ils exigent."



"La devise d'Oxide est de donner vie à des jeux qui n'ont jamais été vus ou expérimentés auparavant. Nous avons construit le moteur nitreux spécifiquement dans ce but", a déclaré Marc Meyer, président d'Oxide Games. "L'engagement d'AMD envers les joueurs et leur leadership pour repousser les limites du matériel de pointe sont un complément parfait à l'engagement d'Oxide pour la même excellence logicielle."



TECHPOWERUP