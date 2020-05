EKWB nous propose un nouveau waterblock : Le EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus XII Formula D-RGB.



EK, le premier fabricant d'engrenages de refroidissement liquide, est prêt à prendre en charge la toute nouvelle carte mère ROG Maximus XII Formula avec un pont VRM de distribution de liquide unique en instance de brevet. Le pont EK-Quantum Momentum VRM ROG Maximus XII Formula D-RGB est une pièce de connexion spécialement conçue qui relie le refroidissement intégré CrossChill EK III VRM existant et le waterblock CPU en une seule entité. La formule ROG Maximus XII est le support de la série emblématique de cartes mères Maximus, tandis que la solution VRM Bridge développée par EK aidera à faire ressortir tout son potentiel.







Le pont VRM EK-Quantum Momentum est la seule solution standard qui reliera plusieurs composants de refroidissement liquide avec un mécanisme de montage unique. Il est spécialement conçu pour la formule ROG Maximus XII, et la mise à niveau à partir de n'importe quelle carte mère précédente sera facile car vous pourrez réutiliser n'importe lequel des waterblocks du processeur EK-Quantum Velocity compatibles Intel.







L'équipe RnD d'EK a passé d'innombrables heures à développer et perfectionner cette solution de pont VRM. Et puisque les diamants sont fabriqués sous pression, après plusieurs itérations, le résultat est un produit en forme de diamant sans pareil qui s'intègre parfaitement à l'esthétique de la carte mère ROG Maximus XII Formula.



Le refroidisseur du module de régulation de tension de la carte mère Formula a deux régimes de fonctionnement - le CrossChill EK III vous permet de refroidir le VRM avec de l'air ou de l'eau. Le refroidissement par eau fournira des températures plus basses et, ce faisant, améliorera la stabilité pendant les fréquences d'overclocking élevées. Les canaux de refroidissement repensés à l'intérieur du bloc de refroidissement ont des ailettes en cuivre plus larges, délivrant des températures MOSFET jusqu'à 37,2 ° C plus basses lorsqu'ils sont refroidis par l'eau.







Le nouveau pont VRM EK-Quantum Momentum remplacera l'approche standard de connexion du CrossChill EK III intégré à la boucle de refroidissement liquide. Au lieu d'utiliser plusieurs raccords coudés et quatre tubes, vous n'avez besoin que du pont VRM d'EK (plus deux raccords qui seraient de toute façon utilisés sur le bloc CPU). Le pont agit comme une entité unique, canalisant le liquide de refroidissement à travers le bloc d'eau du processeur et le bloc de refroidissement VRM avec deux points de connexion.



Une solution de montage et de verrouillage unique a été développée exclusivement pour le pont VRM EK-Quantum Momentum. Chez EK, nous nous soucions de la conception, de la forme et de la fonctionnalité, ce qui nous a poussés à développer ce mécanisme de montage en instance de brevet.



Le système de verrouillage convivial fonctionne en quelques étapes simples. Cela permet de connecter le bloc d'eau CPU et le bloc de refroidissement ROG Maximus XII Formula VRM intégré en quelques minutes. Il n'est pas nécessaire de monter plusieurs raccords coudés, de couper des tubes à la taille, puis de connecter tout cela ensemble - la solution EK Bridge simplifie l'ensemble du processus.



Le pont EK-Quantum Momentum VRM ROG Maximus XII Formula D-RGB est fraisé CNC à partir d'une seule pièce de couvercle supérieur en acrylique moulé de type verre de haute qualité. L'ensemble du pont VRM glisse sur des raccords enfichables à barbe spéciaux nickelés, tandis que la plaque de base en acier inoxydable de 2 mm d'épaisseur agit comme le mécanisme de verrouillage qui se verrouille sur les raccords à barbe.



Ce produit est compatible avec le logiciel de contrôle ASUS Aura RGB. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête Aura_gen2.



Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 89.90 euros.



TECHPOWERUP