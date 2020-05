EVGA annonce les cartes mères Z490 DARK et Z490 FTW.



EVGA a annoncé aujourd'hui sa carte mère phare LGA1200, la Z490 DARK, destinée aux amateurs de PC et aux overclockeurs professionnels. La société a également annoncé ses cartes mères WiFi Z490 FTW et Z490 FTW destinées aux PC de jeu haut de gamme.



Le Z490 DARK mène le peloton avec un étage de calcul tourné à 90° CCW, qui voit sa zone de mémoire déplacée vers le côté nord du PCB ; et le CPU VRM à l'ouest et au sud, refroidi par des dissipateurs de chaleur élaborés. Il n'y a qu'un seul emplacement DIMM par canal mémoire, vous ne vous souciez donc pas de la topologie des emplacements mémoire affectant l'overclocking de votre mémoire.







Le LGA1200 est câblé à deux emplacements PCI-Express 3.0 x16 renforcés (x8/x8 avec les deux remplis). La connectivité de stockage comprend deux emplacements M.2 NVMe et un port U.2 (certains partages de voies sont impliqués). La carte est alimentée par une combinaison d'ATX 24 broches, de deux EPS 8 broches et de connecteurs d'alimentation PCIe 6 broches.







L'EVGA Z490 FTW (et sa variante WiFi) présentent une disposition ATX plus conventionnelle et ciblée sur les versions de PC de jeu conventionnelles. Un VRM 11 phases premium alimente le processeur, qui est câblé à quatre emplacements DIMM DDR4 et à une paire d'emplacements PCI-Express 3.0 x16. Les deux cartes offrent un double BIOS et des diagnostics intégrés élaborés.



