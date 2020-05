THE GURU3D nous propose le test de la : ASUS ROG STRIX GTX 1650 Super OC.



Nous examinons l'ASUS ROG STRIX GTX 1650 Super, une version compacte du 1650S qui ne fait que 24 cm de long. Malgré sa taille compacte, il a été équipé de 2 ventilateurs et offre des performances Full HD très correctes. Tout comme le 1660 Super, le GeForce GTX 1650 SUPER est également construit sur le GPU TU116 et, selon NVIDIA, offre jusqu'à 2x les performances du GeForce GTX 1050.



Ce TU116, cependant, a été réduit de 1 408 processeurs shaders à 1 280 les processeurs de shader mais a toujours un beau nombre de processeurs de shader provenant de cette GTX 1650 «ordinaire». ASUS a sorti son GTX 1650 SUPER GAMING X, un produit avec plus de refroidisseur capable et étant peaufiné en usine. La carte SUPER edition est livrée avec une mémoire GDDR6 à 12 Gbps définie en usine.



Mis à part les produits modifiés en usine, l'horloge de base est la même à 1530 MHz avec une horloge boost de 1725 MHz. Ainsi, les versions SUPER diffèrent uniquement dans la configuration en mémoire par rapport au modèle non super. La mémoire graphique fonctionnera à 14 Gbit/s GDDR6 GTX, pas RTX.



La Super Series 1650/1660 est basée sur le GPU traditionnel appelé TU116. Pour en faire une solution abordable La NVIDIA n'a pas implémenté les fonctionnalités DX-R et DLSS, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cœurs RT et Tensor sur ce GPU. C'est un retour vers le modèle de conception de shader original.



Et c'est là que nous atterrissons aujourd'hui avec cette revue. Un GPU TU116-400 entièrement activé dispose de 1536 cœurs shader (également appelés cœurs CUDA/processeurs Stream). La série 1650 utilise l'architecture Turing et n'aura pas de cœurs Raytracing et Tensor, c'est pourquoi NVIDIA a abandonné le suffixe RTX à GTX. Nouveau dans cette gamme est le 1650 SUPER, avec une différence distincte par rapport au 1650 régulier, le sous-système de mémoire à GDDR6 à 12 Gbps, venant de GDDR5 à 8 Gbps.











Les nouvelles cartes (si leur prix est correct) peuvent devenir le nouveau fabricant de monnaie de NVIDIA, car elles devraient offrir des performances de jeu très décentes dans le domaine de la résolution 1080p. NVIDIA ne distribue pas de carte de conception de référence aux médias. Ergo, les avis que vous verrez sont principalement basés sur les cartes partenaires AIB.



ASUS ROG STRIX GTX 1650 Super 4GB OC (GDDR6)



Ayant du silicium TU116 plus petit avec près de 6,6 milliards de transistors, il ne fonctionne pas très chaud. La carte est équipée d'un en-tête d'alimentation PEG (PCI Express Graphics) (6 broches). ASUS applique un refroidisseur à double ventilateur. C'est un produit attrayant, contenant une seule LED RGB avec de bonnes performances de refroidissement et acoustique à des niveaux plus normalisés.



La carte offre 2x ports HDMI et 2x DisplayPorts. Ce produit doté du processeur graphique Turing 116 maintient ce GPU à environ 60 degrés C selon la charge de jeu tout en restant pratiquement silencieux. La mémoire GDDR6 n'a pas été modifiée, les circuits intégrés sont stockés à 12 Gbit/s (fréquence d'horloge effective) mais peuvent facilement être augmentés vers la région de 15 Gbit/s avec le mouvement des doigts comme nous vous le montrerons dans les chapitres de réglage.



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



THE GURU3D