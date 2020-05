Sortie de la bande-annonce de Assassin's Creed Valhalla !







Un raider viking nommé Eivor éloigne un groupe de personnes d'une guerre sans fin en Norvège, pour se réfugier dans une Angleterre hostile du 8e siècle. Un choc des civilisations s'ensuit. Dans Assassin's Creed Valhalla, vous menez des raids mortels contre des bastions saxons rivaux pour obtenir des ressources pour construire votre colonie.



"Les raids seront plus bourrés d'action et brutaux que tout ce qu'Assassin's Creed a vu auparavant, grâce à un nouveau système de combat viscéral qui vous permet de frapper, démembrer et décapiter vos ennemis", ont déclaré les développeurs. Bien sûr, ce ne serait pas un jeu Assassin's Creed sans missions d'assassinat furtif.



Regardez la bande-annonce de la première mondiale : Cliquez ICI.



