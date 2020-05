TECHPOWERUP nous propose le test du : XPG Levante 240 AIO.



ADATA et sa sous-marque XPG, qui signifie Xtreme Performance Gear, se sont fait un nom au fil des ans depuis la création de la marque XPG en 2008. ADATA était à l'origine un fournisseur de mémoire et de disques SSD axés sur la valeur, mais a avec le temps, il a atteint une position de premier plan et dessert un marché des jeux PC en pleine croissance avec la formation de XPG, ce qui a permis à l'entreprise de donner un coup de fouet en offrant une mémoire et des SSD axés sur les performances tout en se développant dans les boîtiers, les alimentations, les claviers , et plus.







Dans la revue d'aujourd'hui, je regarde le refroidisseur liquide tout-en-un XPG Levante 240. Ce refroidisseur de liquide tout-en-un de taille standard de 240 mm présente un design Asetek qui offre non seulement un éclairage RVB mais aussi un aspect épuré.



Comme la majorité des refroidisseurs de liquide basés sur Asetek, celui-ci utilise une conception en boucle fermée. Bien que cette offre ait peu changé par rapport à la conception de base d'Asetek, XPG a opté pour des ventilateurs haute performance qui, tout en RVB, offrent toujours des performances étonnamment fortes. Cependant, examinons de plus près ce que XPG offre avant d'en arriver là.



Voici la fiche technique :







