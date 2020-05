MediaTek annonce le premier SoC avec accélération matérielle AV1.



MediaTek a annoncé qu'il activerait les flux vidéo YouTube en utilisant le codec vidéo AV1 de pointe sur le SoC MediaTek Dimensity 1000 5G. Le MediaTek Dimensity 1000 est le premier SoC pour smartphone au monde à intégrer un décodeur vidéo matériel AV1, lui permettant de lire des flux vidéo AV1 jusqu'à une résolution 4K à 60 ips. Grâce à son efficacité de compression améliorée, AV1 offre aux utilisateurs une qualité visuelle incroyable et des expériences vidéo plus fluides, tout en utilisant moins de données.



Le streaming vidéo est l'activité numéro un dans l'utilisation des smartphones.Ainsi, en utilisant le décodeur vidéo AV1 basé sur le matériel, plus économe en énergie, les utilisateurs peuvent profiter d'une autonomie plus longue tout en continuant à diffuser avec les meilleurs paramètres de qualité. Combiné à sa connectivité 5G ultra-rapide dans une seule puce, le Dimensity 1000 est le leader de l'industrie en termes de conception et de capacité.







"MediaTek est engagé dans une mise à niveau constante de ses offres pour améliorer l'expérience utilisateur, et la technologie AV1 en est un excellent exemple. La vidéo est désormais la forme de communication la plus utilisée, avec 70% des milléniaux et de la génération Z utilisant des services de streaming", a déclaré le Dr Yenchi Lee, directeur général adjoint de l'unité commerciale sans fil de MediaTek. "Les rapports de l'industrie indiquent que le marché du streaming vidéo devrait s'étendre à un TCAC de 19,6% et atteindre 124,57 milliards de dollars d'ici 2025, et qu'il est l'un des principaux moteurs des services 5G. MediaTek ouvre la voie en permettant un streaming vidéo efficace avec AV1 . "



Le codec vidéo AV1 crée un changement historique dans l'industrie du streaming vidéo. Publié pour la première fois en 2018 par l'Alliance for Open Media (AOMedia), AV1 est libre de droits, conçu pour remplacer le codec VP9 et devenir la norme Internet Video Codec (NETVC). AV1 est une technologie de codec vidéo ultra haute performance qui offre 30% d'efficacité de compression en plus par rapport à VP9 existant.



"AV1 est devenu un format de plus en plus important pour permettre la lecture haute résolution sur les appareils portables, et nous sommes ravis que MediaTek ait mis en œuvre du matériel AV1 dédié pour faire avancer son adoption, comme ce qui est inclus dans leur SoC Dimensity 1000 5G", a déclaré Matt Frost. , Directeur de la gestion des produits de Google Chrome. "Alors que le streaming vidéo mobile devient plus répandu, de nouveaux cas d'utilisation comme MediaTek mettent l'accent sur le travail important de développement de codecs de nouvelle génération."



TECHPOWERUP