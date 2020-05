COLORFUL lance les cartes mères iGame Z490 VULCAN X V20 et CVN Z490 GAMING PRO V20.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions de jeu et multimédia tout-en-un et de stockage haute performance est fier d'annoncer sa dernière gamme de cartes mères Intel dotées du chipset Intel Z490 - le iGame Z490 VULCAN X Cartes mères V20 et CVN Z490 GAMING PRO V20. Conçues pour prendre en charge les derniers processeurs Intel Core de 10e génération, ces cartes mères sont dotées des dernières technologies de pointe pour créer le PC de bureau ultime pour les jeux haute performance et la création de contenu.



Pour une mise en réseau plus rapide, les dernières cartes mères COLORFUL Z490 sont équipées de la dernière norme Wi-Fi 6 et d'un réseau local 2,5 Gigabit. Les cartes mères arborent également de nouveaux looks avec un style futuriste avec un éclairage RVB immersif. Il dispose également de technologies thermiques avancées pour maintenir le système en douceur et stable.



iGame Z490 Vulcan X V20 : une puissance considérable pour les utilisateurs expérimentés











L'iGame Z490 Vulcan X V20 offre une puissance de feu considérable pour éliminer les jeux triple A et les charges de travail de création de contenu exigeantes avec une combinaison des dernières technologies et d'un refroidissement thermique de pointe.



L'iGame Z490 Vulcan X V20 prend en charge jusqu'à un processeur Intel Core 10 cœurs de 10e génération et sa conception à 12 + 2 phases de puissance offre un superbe overclocking du processeur pour les utilisateurs avancés. De plus, il arbore un style CyberPunk futuriste avec un éclairage RVB immersif dans plusieurs zones d'éclairage. La carte mère dispose de deux emplacements Turbo M.2 avec prise en charge de la technologie Intel Optane pour les disques NVMe les plus récents et les plus rapides.



Pour des jeux sans décalage, l'iGame Z490 Vulcan X V20 est livré avec un réseau local Intel 2,5 Gigabit et un réseau sans fil Intel Wi-Fi 6. L'iGame Z490 Vulcan X est le choix parfait pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent exploiter toute la puissance des processeurs Intel Core de 10e génération.



Principales caractéristiques :



- I.P.P iGame Pure Power à 14 phases : conception Power Phase 12 + 2 avec connecteurs d'alimentation ATX 8 + 4 broches pour offrir une superbe stabilité d'overclocking au processeur Intel Core de 10e génération.

- Armure de refroidissement Silver Shark 2.0 : Fabriquée à l'aide d'une extrusion d'aluminium avancée, l'armure de dissipateur thermique a une conception améliorée des ailettes d'air qui augmente la zone de contact pour une meilleure dissipation de la chaleur.

- Tube de chauffage sous vide iGame : dissipateur thermique MOSFET VRM avancé de COLORFUL avec une efficacité de transfert de chaleur améliorée qui réduit efficacement la température de l'alimentation en overclocking du processeur.

- BIOS avancé COLORÉ : mise à jour du BIOS sans processeur ni mémoire. Le BIOS possède un mode simple offrant aux utilisateurs moyens une interface BIOS conviviale et un mode avancé offrant toutes les fonctionnalités qui répondent aux besoins des utilisateurs avancés.

- Intel Networking : Dernier contrôleur LAN Intel I225-V 2.5Gigabit et carte réseau sans fil Intel AX201 Wi-Fi 6 pour fournir un réseau ultra-rapide pour les jeux et la création de contenu.



CVN Z490 GAMING PRO V20 : carte mère de jeu ultime











La CVN Z490 GAMING PRO V20 est la carte mère de jeu ultime dotée de toutes les fonctionnalités essentielles pour construire un PC de jeu hautes performances. La carte mère prend en charge jusqu'à un processeur Intel Core 10 cœurs de 10e génération et est livrée avec une conception à 10 phases de puissance. La carte mère comprend le nouveau logiciel iGame Dynamik Light qui contrôle l'éclairage RVB adressable et se synchronise avec d'autres appareils ARGB pris en charge. Le CVN Z490 GAMING PRO V20 offre un son de jeu immersif avec sa puce audio Realtek HD avec Hi-Fi Audio Chip Guard et Nichicon Audio Capacitor pour offrir un son haute définition pur.



Principales caractéristiques :



- Logiciel iGame Dynamik Light : contrôle l'éclairage ARGB pris en charge connecté aux trois connecteurs ARGB 5V 3 broches et deux connecteurs RVB 12V 4 broches de la carte mère. Le logiciel offre une personnalisation et une synchronisation complètes avec d'autres appareils ARGB pris en charge.

- Audio Hi-Fi et Audio Golden Line : puce audio Realtek avec protection de puce audio Hi-Fi pour éliminer les interférences et fournir un son haute définition pur tandis que Audio Golden Line réduit efficacement le bruit haute fréquence.

- Nichicon Audio Capacitor : Condensateurs de qualité supérieure qui offrent un son de haute qualité.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP