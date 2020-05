ACTIVISION nous propose un nouveau jeu PC : Call of Duty - Warzone.







Editeur(s)/Développeur(s) : Activision/Infinity Ward/Sledgehammer Games.



Sortie France : 10 Mars 2020.



Genre(s) : FPS/Shooter.



Classification : Interdit au moins de 18 ans.















Résumé : Call of Duty - Warzone est un free-to-play disposant de deux modes de jeu : battle royale et pillage. Les parties réunissent 150 joueurs sur une immense carte, avec la présence de véhicules, des séries d'éliminations ou encore de contrats pour récupérer des récompenses en cours de partie.



Un trailer du jeu (Interdit au moins de 18 ans) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



