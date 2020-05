TECHPOWERUP nous propose le test des : TeamGroup T-Force Xtreem ARGB DDR4-3600 MHz CL14 2x8 Go.



Les prix de la mémoire continuant de chuter, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à niveau de mémoire. Les versions matérielles d'hiver battent leur plein, la concurrence d'Intel et d'AMD est en compétition, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées.



Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge nativement sur la nouvelle plate-forme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



Team Group est un fabricant basé à Taiwan largement enraciné dans la fabrication de produits de mémoire flash. La marque a passé ces dernières années à se forger un nom en tant que leader émergent des produits de mémoire haute performance avec sa marque primée T-Force. T-Force propose une liste complète de mémoire de jeu en mettant l'accent sur des designs saisissants et de hautes performances.



La Team Group T-Force Xtreem est l'un de mes kits de mémoire non RVB préférés, avec un magnifique dissipateur de chaleur usiné aussi lourd que possible. Comme son nom l'indique, le nouveau TeamGroup T-Force Xtreem ARGB emmène le Xtreem dans une toute nouvelle direction.



Avec des zones LED RGB adressables massives, le TeamGroup T-Force Xtreem ARGB est aussi moderne que possible. Cependant, comme l'attesteront les spécifications de mon échantillon, le TeamGroup T-Force Xtreem ARGB conserve l'élément le plus important de son frère non RVB plus ancien: les performances.



Le kit TeamGroup T-Force Xtreem ARGB que j'ai pour tester aujourd'hui est spécifié à 16 Go (2 x 8 Go) 3600 MHz avec des synchronisations 14-15-15-35 à 1,45 V. C'est aussi bon que pour la plate-forme Ryzen . Avec deux fois les repères à franchir, ne perdons plus de temps ! Comment la TeamGroup T-Force Xtreem ARGB fonctionnera-t-il ?







Voici la fiche technique :







