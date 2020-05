STEELSERIES nous propose un nouveau tapis de souris Gamers : Le QcK Heavy 2020 (Medium).















Plateforme de gaming ultra-épaisse



Les tapis de souris QcK Heavy sont dotés d’une base en caoutchouc ultra-épaisse offrant une plateforme de gaming solide et un plus grand confort pour votre poignet.



Précision chirurgicale de la souris



Un tapis testé par le meilleur fabricant de capteurs de souris : la surface lisse et le grand nombre de fils du tissu optimisent la précision du suivi à la fois pour les capteurs optiques et laser.



Tissu micro-tissé légendaire



Avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus, le QcK SteelSeries offre le summum de la performance et de l’innovation en matière de surfaces.



Base antidérapante



La base en caoutchouc résistante et antidérapante est conçue pour éliminer les mouvements involontaires et offre une plateforme solide pour le gaming de compétition.



Performance professionnelle



Depuis 15 ans, les tapis de souris QcK sont les tapis les plus prisés par les professionnels de l’eSport, et à juste titre : les produits SteelSeries ont remporté les plus grandes sommes en récompense monétaire que toute autre marque.



Gamme QcK Heavy



Arborant la même surface en tissu micro-tissé emblématique que le QcK, les tapis de la gamme QcK Heavy sont trois fois plus épais afin d’offrir un plus grand confort pour le bras et le poignet.



Voici la gamme :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 24.90 euros.



STEELSERIES