ASUS nous propose un nouveau pont : Le ROG NVLink Bridge 3 Slots.















Performances de jeu, brillamment boostées



Le tout nouveau pont ROG NVLink relie deux cartes graphiques compatibles GeForce RTX NVLink SLI avec une liaison de 50 Go/s. Cela signifie que vous pouvez compter sur un gameplay ultra fluide à 4K et une résolution supérieure avec les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti et 2080. Des configurations à 3 et 4 emplacements sont disponibles et chaque modèle est équipé d'un éclairage Aura RGB exclusif à ASUS pour une personnalisation flexible.



Prise en charge à 3 et 4 emplacements







Disponible en versions 3 et 4 emplacements, le pont ROG NVLink est prêt à donner un coup de pouce à votre système, que vous recherchiez plus de performances de jeu sur une plateforme grand public ou repoussiez les limites de l'informatique sur une configuration HEDT.



Aura Sync







L'éclairage LED Aura RGB a été développé pour permettre des constructions de système qui semblent uniques. Personnalisez votre plate-forme avec un spectre presque infini de couleurs et de motifs.



ASSOCIER AVEC DES GRAPHIQUES ASUS







Le pont ROG NVLink est compatible avec toutes les cartes graphiques GeForce RTX 2080 Ti/2080/2080 SUPER/2070 SUPER.



Voici la fiche technique :







Il sera bientôt disponible vers le 08 Mai 2020.



Le prix sera de (Version 3 Slots) : 129.95 euros.



