DEEPCOOL nous propose un nouveau ventirad CPU : Le GAMMAXX 400 EX.



















Le GAMMAXX 400 EX est mis à niveau à partir du design classique du GAMMAXX 400. Avec des ailettes de refroidissement plus denses et 2 ventilateurs de performance,le GAMMAXX 400 EX améliore considérablement les performances de refroidissement sans affecter la compatibilité du boîtier et de la RAM.



Palmes de dissipation supplémentaires







En tant que refroidisseur de 120 mm, le GAMMAXX 400 EX comprend au total 56 ailettes de dissipation. Par rapport aux modèles à ventilateur simple, sa surface totale est augmentée de 20%, en utilisant pleinement le flux d'air généré par sa conception à double ventilateur.



Ventilateurs de performance



2 ventilateurs PWM haute performance TF120 sont inclus, doublant la fraîcheur.



Caloducs haute performance



Le GAMMAXX 400 EX est livré avec 4 caloducs en cuivre fritté haute performance, chacun spécifiquement positionné pour dissiper instantanément la chaleur du processeur.



Core Touch Base



Sa base adopte la technologie Core Touch pour dissiper la chaleur plus efficacement.



Voici la fiche technique :







Il est compatible avec les sockets suivants :



- INTEL : LGA1151/1150/1155/1366.

- AMD : AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.



Voici les dimensions :







Pas de date pour le moment.



Le prix devrait se situer au alentour de : 41.90 euros.



DEEPCOOL