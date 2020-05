Annonce des processeurs de bureau Intel de 10e génération Comet Lake et des chipsets de la série 400, voici les nouveautés.



Intel a lancé aujourd'hui sa famille de processeurs de bureau Core de 10e génération et ses chipsets Intel série 400. Basés sur le processus de fabrication du silicium 14 nm ++ et intégrés dans le nouveau boîtier LGA1200, les processeurs sont basés sur la microarchitecture "Comet Lake".



La conception de base de "Comet Lake" et son IPC sont identiques à ceux de "Skylake", mais Intel a apporté des améliorations significatives à l'algorithme d'accélération de la vitesse d'horloge du processeur, a augmenté le nombre de cœurs ou de threads dans tous les domaines et a introduit de nouvelles fonctionnalités qui pourraient passionnés et overclockeurs.



Le composant uncore reste largement inchangé par rapport à la génération précédente, avec prise en charge de la mémoire DDR4 et PCI-Express gen 3.0. L'utilisation de ces processeurs nécessite une nouvelle carte mère socket LGA1200, ils ne fonctionneront pas sur les anciennes cartes mères LGA1151. Vous pouvez installer n'importe quel refroidisseur compatible LGA115x sur le LGA1200, à condition qu'il réponde aux exigences thermiques du processeur que vous utilisez.



Au cœur de la famille de processeurs Core de 10e génération se trouve une nouvelle puce de processeur monolithique à 10 cœurs, qui conserve la même structure de base que la puce de génération précédente "Coffee Lake Refresh" à 8 cœurs et la Skylake à 4 cœurs.



Les cœurs sont disposés en deux rangées, pris en sandwich par les blocs uncore et iGPU du processeur. Une interconnexion de bus en anneau relie les différents composants. La hiérarchie de cache est également inchangée par rapport aux générations précédentes, avec 32 Ko chacun des caches L1I et L1D ; 256 Ko de cache L2 dédié par cœur et 20 Mo de cache L3 partagé. L'iGPU est le même graphique UHD 630 basé sur la génération 9.5. Comme nous l'avons mentionné précédemment, une grande partie de l'innovation d'Intel pour la 10e génération concerne le microcode du processeur (algorithmes de stimulation).



















Le dé à 10 cœurs avec tous ses cœurs activés est l'épine dorsale de la nouvelle série Core i9 de 10e génération, y compris la partie phare, le Core i9-10900K, un processeur à 10 cœurs/20 threads avec des vitesses d'horloge maximales allant jusqu'à 5,30 GHz, qui selon Intel est le "processeur le plus rapide pour les jeux". Tous les SKU Core i9 de la série sont à 10 cœurs/20 threads.



Le Core i9-10900K est déverrouillé et dispose d'un iGPU. Le i9-10900KF est déverrouillé, mais n'a pas de graphisme intégré (il est physiquement présent dans le silicium, mais désactivé). Le i9-10900 a un iGPU, mais n'est pas déverrouillé. Le i9-10900F n'a pas d'iGPU et est verrouillé par multiplicateur. Ces puces sont vendues entre 422 $ et 488 $ (1 000 unités de barquettes).



















La série Core i7 de 10e génération, vendue à des prix inférieurs à 400 $, se compose de composants à 8 cœurs/16 threads avec 16 Mo de cache L3 partagé - la même quantité de muscle que la série Core i9 de 9e génération. En tête de file, le Core i7-10700K, cadencé jusqu'à 5,10 GHz. Parmi les références, on trouve les i7-10700K, i7-10700KF, i7-10700 et i7-10700F.



À notre avis, la série Core i5 de 10e génération est la plus dynamique. Les puces populaires du milieu du marché sont désormais à 6 cœurs/12 threads, avec 12 Mo de cache L3 partagé, à tous les niveaux (même quantité que la série Core i7 de 8e génération). Le Core i5-10600K est en tête du peloton, suivi du i5-10600KF et des i5-10600, i5-10500, i5-10400 et i5-10400F. Ces SKU couvrent la plus large gamme de prix à partir de 157 $ pour le i5-10400F, jusqu'à 262 $ pour le i5-10600K déverrouillé.



La série Core i3 de 10e génération voit également une amélioration matérielle considérable. Il s'agit de composants à 4 cœurs/8 threads, avec jusqu'à 8 Mo de cache L3 partagé (comme la série Core i7 de 7e génération). Les i3-10300 et i3-10320 disposent de 8 Mo de cache L3, tandis que l'i3-10100 d'entrée de gamme en dispose de 6 Mo. Le i3-10100 est au prix de 122 $, le i3-10300 à 143 $ et le i3-10320 à 154 $. Il n'y a pas de partie déverrouillée dans la série Core i3.



Au bas de la pile se trouvent des processeurs Pentium Gold socket LGA1200 série G6000 2 cœurs/4 threads avec 4 Mo de cache L3, et des pièces Celeron G5900 série 2 cœurs/2 threads avec 3 Mo de cache L3.



Intel s'en tenir à 14 nm entraîne des coûts élevés sur le plan de l'efficacité énergétique. Tous les K-SKU déverrouillés de la série sont livrés avec une puissance TDP de 125 W sans précédent (les anciennes générations de processeurs Intel LGA115x n'avaient presque jamais de puissance TDP supérieure à 95 W).



Presque toutes les cartes mères socket LGA1200 que nous avons vues jusqu'à présent, sauf les conceptions Mini-ITX, disposent au moins d'une configuration d'entrée EPS (alimentation CPU) à 8 + 4 broches. Les cartes haut de gamme ont même une configuration EPS double à 8 broches semblable aux cartes mères HEDT.







Quoi de neuf



Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'IPC de base de la microarchitecture «Comet Lake» de 10e génération est inchangé par rapport à la génération précédente, une grande partie de l'innovation d'Intel se concentre sur la façon de tirer le meilleur parti de leur conception de base existante.



Voici une liste des nouveautés :



- HyperThreading à tous les niveaux : Intel a étendu HyperThreading pour être disponible sur la plupart de leur gamme de produits. HT était à l'origine réservé aux seules pièces de niveau supérieur, mais peut désormais être trouvé sur les pièces Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 et Pentium Gold. SMT est un moyen éprouvé pour améliorer les performances des applications multithread en tirant parti des ressources matérielles inactives dans un cœur de processeur, et apporte des améliorations tangibles des performances multithread.



- Jusqu'à trois algorithmes de boosting différents : Intel a jusqu'à trois algorithmes de boosting de vitesse d'horloge différents déployés sur différentes références de la série.



- Turbo Boost 2.0 : il s'agit de la technologie de boosting la plus basique, disponible dans toutes les SKU Core i9, Core i7, Core i5 et Core i3 de 10e génération.



- Turbo Boost MAX 3.0 : Repris de la famille de processeurs Core X HEDT, Turbo Boost Max 3.0 est désormais disponible sur les SKU Core i9 et Core i7 de 10e génération, permettant des crans de vitesse d'horloge plus élevés que Turbo Boost 2.0, et il ajoute également "Cœurs favoris ".



Cela rend le système d'exploitation conscient des deux cœurs physiquement les meilleurs, qui peuvent mieux supporter des fréquences de suralimentation plus élevées que le reste du CPU. L'objectif est que le planificateur du système d'exploitation priorise les charges de travail en cours d'exécution sur ces cœurs, afin qu'ils puissent s'exécuter plus rapidement. Windows 10 est compatible avec le noyau préféré depuis 1609 et les noyaux Linux x64 depuis janvier 2018 le prennent en charge.



- Thermal Velocity Boost : Repris de ses processeurs mobiles Core de 9e et 10e génération, Thermal Velocity Boost est disponible pour les SKU Core i9 de 10e génération.



La fonction permet des vitesses de suralimentation d'horloge encore plus élevées que Turbo Boost MAX 3.0, en courtes rafales, à condition que la solution de refroidissement de votre processeur soit capable de maintenir constamment les températures en dessous d'un seuil, et à condition que quelques objectifs de puissance soient atteints. Nous avons confirmé auprès d'Intel que pour les puces de bureau de 10e génération, ce seuil est fixé à 70 ° C (pour les pièces mobiles, il est de 65 ° C).



- Nouvelles fonctionnalités d'overclocking du noyau et de la mémoire, notamment : La possibilité d'activer ou de désactiver HyperThreading pour des cœurs individuels. Jusqu'à présent, vous ne pouviez désactiver ou activer HTT que globalement. Cela vient comme une aubaine pour les joueurs qui souhaitent définir quelques-uns de leurs cœurs sans HTT, et quelques-uns avec HTT pour les applications de streaming.



- Commandes de courbe de tension/fréquence améliorées et plus fines. Intel lance une mise à jour majeure de XTU aux côtés de ces processeurs, qui vous permet de régler la tension à des fréquences individuelles, pour un contrôle beaucoup plus fin des paramètres d'overclocking.



Cette technique a été lancée par les fournisseurs de GPU et permet de réduire la puissance dans les situations où le processeur ne fonctionne pas à la fréquence la plus élevée. Traditionnellement, vous pouvez soit programmer un décalage de tension qui décale toute la courbe V-F dans une direction, soit programmer une tension de priorité qui fait fonctionner le CPU à la même tension tout le temps, gaspillant des tonnes d'énergie dans le processus. Maintenant, vous pouvez également changer la forme de la courbe : sous-tension en veille ou légèrement chargée, mais tension plus élevée en charge, pour atteindre un overclocking plus élevé ? C'est possible maintenant.



- La possibilité d'overclocker le bus graphique PCI-Express 3.0 x16 (PEG) et le bus chipset DMI. Nous ne savons pas exactement comment cela est réalisé. Les deux sont des interfaces basées sur PCIe, qui ne peuvent tolérer qu'une variance d'horloge de quelques MHz pour les périphériques à large bande passante tels que les GPU. Nous avons demandé à Intel comment cela fonctionnait, et ils ont confirmé que "DMI et PCIe sont liés. En overclockant l'un, vous overclockez l'autre".



- Améliorations physiques et de l'emballage: Intel a apporté quelques améliorations au boîtier du processeur dans le but d'améliorer le transfert de chaleur entre la puce et la solution de refroidissement. Sans modifier la hauteur Z du boîtier, Intel a trouvé un moyen d'épaissir le cuivre IHS, en amincissant la puce en silicium (de 800 µm à 500 µm; et le substrat en fibre de verre. Le TIM soudé (STIM) se trouve entre la puce et le IHS: cela devrait améliorer considérablement le transfert de chaleur, car le silicium est un isolant thermique, tandis que le cuivre IHS est très conducteur.



- Prise en charge native de la DDR4-2933 et des horloges de mémoire supérieures à tous les niveaux : jusqu'à DDR4-4000 pour deux modules à double rang, sur DDR4-4800 pour deux modules à simple rang et au-delà de DDR4-5000 pour un module à un rang.



















Le chipset Intel Z490



Intel lance son dernier chipset de bureau haut de gamme, le Z490. La famille de chipsets Intel série 400 comprend d'autres modèles, notamment le B460 et le H410, bien que nous ne soyons pas sûrs que ces deux derniers seront disponibles au lancement. Le Z490 est en tête du peloton avec une connectivité maximale.



Nous avons demandé à Intel et ils ont confirmé que le Z490 est construit sur un processus de production de 14 nm. Il se connecte au processeur LGA1200 via un bus chipset DMI 3.0 conventionnel (32 Gbps par direction). La connectivité est un impressionnant 24 voies en aval PCI-Express 3.0, qui, combinées aux 16 voies PEG du processeur, ajoutent jusqu'à 40 voies sur cette plate-forme.



Les concepteurs de cartes mères utilisent ce budget de voie PCIe pour déployer jusqu'à trois emplacements NVMe M.2 et plusieurs périphériques à large bande passante tels que des contrôleurs hôtes USB 3.2 supplémentaires, des contrôleurs Thunderbolt 3, une mise en réseau 10 GbE, etc.



Le Z490 intègre un contrôleur SATA 6 Gbit/s AHCI/RAID 6 ports, un contrôleur USB 3.2 gen 2 4 ports avec capacité Gen 2 x2 (20 Gbps), jusqu'à 12 ports USB 3.2 gen 1 (5 Gbps), un audio HD bus avec capacité Intel Smart Sound (encodage/décodage audio basse consommation), qui vous permet d'émettre des commandes vocales vers votre PC même en mode veille ; et un MAC intégré pour un contrôleur i225-V "Foxville" 2,5 GbE ou un contrôleur i219-V "Jacksonville" 1 GbE moins cher. Le chipset est également livré avec une préparation pour la carte WLAN Intel AX201 sur l'interface CNVi (Wi-Fi 802.11ax + Bluetooth 5).



Disponibilité



Bien qu'annoncés aujourd'hui, les processeurs de bureau Core de 10e génération et les cartes mères compatibles LGA1200 devraient atteindre les marchés du monde entier à partir de mai-juin. Les SKU K arriveront en premier sur le marché.



TECHPOWERUP