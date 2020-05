Biostar annonce les cartes mères chipset Intel série 400.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce aujourd'hui la toute nouvelle gamme de cartes mères de la série 400 qui exécutent les derniers processeurs de 10e génération d'Intel. La gamme de cartes mères phare de BIOSTAR, la série RACING Z490, propose 3 nouveaux modèles introduits sur le marché, les RACING Z490GTA EVO, RACING Z490GTA et RACING Z490GTN.



La série RACING est la carte mère phare haut de gamme de BIOSTAR dans la famille de la série 400 avec son design élégant et sportif et sa qualité de construction haut de gamme équipée des dernières technologies.



Voici les cartes mères :



















RACING Z490GTA EVO et RACING Z490GTA



Les RACING Z490GTA EVO et RACING Z490GTA sont des cartes mères ATX, construites sur la plate-forme Intel Z490 pour prendre en charge les derniers processeurs de 10e génération. Avec son langage de conception RACING unique et ses effets de lumière RVB magnifiques, ces deux cartes mères sont prêtes à s'adapter à toute construction de PC moderne avec style et grâce que seule une carte mère BIOSTAR peut avoir.



Les cartes mères RACING Z490GTA EVO et RACING Z490GTA sont livrées avec certaines des mises à niveau les plus attendues telles que la capacité à exécuter jusqu'à 128 Go de RAM et PCIe M.2 (32 Gb / s) avec prise en charge de la mémoire Intel Optane et du RACING Z490GTA EVO La carte mère présente une première conception PWM à 16 phases de l'industrie capable de fournir une régulation de puissance matérielle extrêmement efficace et assure une durée de vie des composants plus longue.



RACING Z490GTN



La série Z490 a également le nouveau RACING Z490GTN, le mini-frère ITX des RACING Z490GTA EVO et les cartes mères RACING Z490GTA, également équipées de certaines des dernières et des meilleures fonctionnalités emballées dans un petit facteur de forme élégant, c'est sans aucun doute un excellent choix pour les consommateurs à la recherche d'une construction avec un encombrement réduit mais conservant les performances et la fiabilité les plus élevées.



De plus, la série Z490 est livrée avec une nouvelle interface BIOS avec un mode EZ pour effectuer à la volée des ajustements au système indolores et intuitifs et a la capacité d'overclocker les modules de mémoire jusqu'à 4400+ de vitesses d'horloge boost.



RACING B460GTA et RACING B460GTQ



BIOSTAR propose également la gamme de cartes mères de la série B460 qui comprend les RACING B460GTA et RACING B460GTQ, pour les consommateurs à la recherche d'une excellente carte mère fiable et de milieu de gamme. La série B460 de BIOSTAR est un excellent choix avec une qualité de construction exceptionnelle et des fonctionnalités premium pour les joueurs et les créateurs de contenu qui cherchent à mettre à niveau leurs systèmes avec les dernières spécifications techniques.



H410MHG et H410MH



La série BIOSTAR H410 est livrée avec deux nouveaux modèles, la carte mère H410MHG et la carte mère H410MH conçus pour le bureau et le côté commercial de la base d'utilisateurs avec des fonctions et des caractéristiques conçues pour l'efficacité du travail, la haute fiabilité et la sécurité des données. Le H410MHG et le H410MH sont deux des meilleures franges pour les cartes mères buck que vous pouvez ramasser en 2020 et avec la promesse de performances exceptionnelles et d'une fiabilité de haut niveau.



Toutes les nouvelles cartes mères BIOSTAR Intel 400 Series seront disponibles en précommande à partir du 6 mai 2020, en utilisant la page officielle de pré-vente. Le premier ensemble de clients à précommander les nouvelles cartes mères Intel 400 aura la chance de gagner des prix incroyables grâce à BIOSTAR.



Cette promotion est disponible dans le monde entier et de plus amples détails seront bientôt publiés sur les canaux de médias sociaux BIOSTAR. Il convient également de mentionner que tous les nouveaux achats de produits peuvent être enregistrés sur la nouvelle page Web VIP CARE du client BIOSTAR pour profiter et suivre les services de garantie et d'entretien des produits.



En conclusion, BIOSTAR a développé certaines des cartes mères les plus belles et les plus fiables pour les nouvelles gammes de processeurs de 10e génération d'Intel. Avec de nouvelles fonctionnalités incroyables comme la nouvelle conception PWM à 16 phases hautement fiable capable de fournir une alimentation sûre et efficace sur tout le matériel et la nouvelle interface BIOS que tout nouvel utilisateur peut facilement comprendre. BIOSTAR a suivi ses normes de produits de haute qualité tout au long, que ce soit pour les jeux, la création de contenu ou pour un usage professionnel, ces cartes mères sont conçues pour durer et serviront fidèlement leurs propriétaires.



Pour plus de renseignements :



- BIOSTAR RACING Z490GTA EVO : Cliquez ICI,

- BIOSTAR RACING Z490GTA : Cliquez ICI,

- BIOSTAR RACING Z490GTN : Cliquez ICI,

- BIOSTAR RACING B460GTA : Cliquez ICI,

- BIOSTAR RACING B460GTQ : Cliquez ICI,

- BIOSTAR H410MHG : Cliquez ICI,

- BIOSTAR H410MH : Cliquez ICI.



BIOSTAR