Mafia 3 est gratuit pour jouer sur Steam jusqu'au 7 mai 2020.



Si vous avez du "temps pour tuer", 2K Games a annoncé que Mafia 3 est gratuit pour jouer sur Steam, c'est peut-être une offre que vous ne pouvez pas refuser. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 mai, les joueurs PC peuvent télécharger et jouer à ce jeu Mafia. Comme le titre l'indique, il s'agit d'une offre gratuite, ce qui signifie que vous ne pourrez pas accéder au jeu par la suite (sauf si vous l'achetez bien sûr).







2K Games propose également Mafia 3 avec une remise de 75%. En tant que tel, vous pouvez obtenir Mafia 3 pour seulement 9,99 euros. Naturellement, votre progression sera transférée vers la version finale une fois - et si - vous l'achetez.



Pour le télécharger où bien l'acheter, Cliquez ICI.



THE GURU3D