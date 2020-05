TECHPOWERUP nous propose le test de la : Seasonic Connect 750 W.



La Seasonic Connect est la première innovation de bloc d'alimentation de bureau que j'ai rencontrée depuis un certain temps. L'idée peut sembler simple, mais aucun autre fabricant ne l'a jusqu'à présent présentée comme un bloc d'alimentation de bureau. Cette unité d'alimentation se compose de deux parties: une version modifiée du Seasonic SSR-750GD2 basée sur la plate-forme Focus populaire et un fond de panier de concentrateur de câbles qui est monté magnétiquement sur le boîtier du PC pour toutes les fiches d'alimentation habituelles. Un câble PSU non modulaire avec une paire de connecteurs connecte le PSU et le fond de panier. La totalité de la puissance de sortie du bloc d'alimentation passe par ce câble, y compris les rails +12 V, -12 V et 5VSB.



Une autre innovation est les rails mineurs qui ne sont pas générés à l'intérieur du bloc d'alimentation, mais le fond de panier, ce qui réduit la distance entre les convertisseurs CC-CC et les pièces utilisant ces rails et entraîne des chutes de tension plus faibles et une efficacité accrue. Avec des câbles modulaires plus courts, la gestion des câbles est également beaucoup plus facile, et le flux d'air peut également s'améliorer car il y a moins d'encombrement de câbles.



Seasonic a révélé cette alimentation dans une précédente émission informatique, et je me demandais s'ils seraient assez courageux pour aller de l'avant avec la production de masse. Heureusement, ils l'ont fait, et si les ventes se déroulent bien, nous verrons probablement plus de modèles Connect à l'avenir.



Pour le moment, le SSR-750FA est le premier de sa génération. Puisqu'il utilise une version améliorée de la plateforme Focus, que j'ai largement évaluée dans le passé, je m'attends à des performances élevées. Je suis curieux de connaître les différences de performances sur les rails mineurs, en particulier pour la réponse transitoire - les rails mineurs se trouvent dans le module Connect, ce qui les rapproche beaucoup plus de la charge.







Voici la fiche technique :







