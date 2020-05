Fuite de la comparaison Core i9-10900K contre Ryzen 9 3950X Cinebench R15.



Avant son lancement, une diapositive de marketing ASUS ROG divulguée révèle les comparaisons de performances du Cinebench R15 entre le nouveau Intel Core i9-10900K et l'actuel produit phare MSDT d'AMD, le Ryzen 9 3950X. Les graphiques incluent également le produit phare de la génération précédente d'Intel, le i9-9900K, qui devrait fournir une indication raisonnable de l'endroit où les nouvelles performances du Core i7-10700K pourraient atterrir.







Dans le test Cinebench R15 à filetage unique, le Core i9-10900K marque 222 points, tandis que le 3950X marque 213, ce qui représente une avance de 4,22% pour le nouveau produit phare d'Intel sur AMD. Le i9-9900K est 2,81% plus rapide que le 3950X dans le même test.



Le paysage change complètement avec le multi-thread. Armé de 16 cœurs et de 32 threads, le 3950X teste 48,61% plus vite que le i9-10900K, et un énorme 94,14% plus rapide que le i9-9900K, ce qui signifie que le 3950X devrait atterrir environ 90% (± 5%) plus vite que le i7 -10700K. Le Core i9-10900K contre Ryzen 9 3900X devrait faire un concours fascinant.



TWITTER (Videocardz)