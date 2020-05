AMD Ryzen 3 3100 Hits 4,50 GHz OC avec ses 4 cœurs.

AMD Ryzen 3 3100 Hits 4,50 GHz OC avec ses 4 cœur.



L'un des avantages de la gamme de processeurs Ryzen d'AMD est le multiplicateur d'horloge de base déverrouillé à tous les niveaux, même avec son prochain processeur quadricœur Ryzen 3 3100 à 99 $. Rogame a mis au jour une soumission de base de données Futuremark SystemInfo confirmant un overclocking tout-coeur à 4,50 GHz, réalisé sur une carte mère ASUS TUF Gaming B450M-Pro peu coûteuse, avec 16 Go de mémoire DDR4-3200 double canal. En outre, SMT reste inchangé, car le processeur dispose des 8 processeurs logiques (threads) activés.











Juste pour montrer que ce n'est pas unique, une autre soumission de base de données FM montre un OC tout cœur de 4,40 GHz sur le Ryzen 3 3100, avec une carte mère MSI B450M Bazooka Plus tout aussi bon marché et 16 Go de DDR4-3000 double canal Mémoire. Le multiplicateur déverrouillé semble ajouter une valeur énorme à cette puce à deux chiffres.



TWITTER (ROGAME)