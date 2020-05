Les cartes mères Z490 de chez ASROCK dévoilé en photo.



Voici quelques-unes des premières images des prochaines cartes mères socket LGA1200 d'ASRock basées sur le chipset Intel Z490, avec la permission de VideoCardz. La sélection de photos révèle que la carte mère phare de l'entreprise, la Z490, est la Z490 Taichi, avec sa solution de processeur VRM élaborée qui tire le courant d'une paire de connecteurs EPS à 8 broches, un carénage métallique recouvrant la majeure partie de la carte, y compris les dissipateurs thermiques des trois Emplacements M.2 et PCH ; et un assemblage de dissipateur thermique CPU VRM élaboré. Les options de connectivité incluent 2,5 GbE, 802.11ax et la préparation pour Thunderbolt. La société prévoit deux autres modèles phares, le Z490 Phantom Gaming X et le Z490 Aqua.



La deuxième meilleure carte mère dans ce cliché photo est la Z490 Phantom Gaming Velocita, qui semble avoir un muscle VRM CPU identique à la Taichi, mais seulement deux emplacements M.2 au lieu de trois. Il obtient toujours deux interfaces réseau filaires. La Z490 Phantom Gaming ITX TB3 est la carte phare Mini-ITX de la société, comprenant Thunderbolt intégré, un dissipateur thermique actif refroidissant le VRM du processeur et une carte fille mettant en place une partie de la connectivité de la carte.



Les Z490 Extreme4 et Z490 Steel Legend sont basées sur une conception de PCB commune, avec seulement des changements cosmétiques qui les distinguent. Vous obtenez quelques emplacements M.2 NVMe, une seule interface 2,5 GbE et quelques embellissements RVB sur les deux. De même, les Z490 Pro4 et Z490 Phantom Gaming 4 partagent un PCB commun, avec un VRM 12 phases de base, un seul emplacement PCI-Express 3.0 x16, un audio à 6 canaux et peut-être juste une interface 1 GbE.



VIDEOCARDZ