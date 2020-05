ASUS s'associe avec les écrans Portrait sur les écrans ProArt avec les solutions Calman Ready et Calman Verified.



ASUS a annoncé son partenariat avec Portrait Displays pour apporter l'étalonnage et la précision des couleurs Calman aux écrans ASUS ProArt. Le logiciel d'étalonnage des couleurs Calman de Portrait Displays est le premier choix pour l'étalonnage de l'affichage par les professionnels de la couleur en diffusion, production et post-production, auxquels font confiance de nombreux professionnels hollywoodiens respectés.



Dans le cadre d'une coopération continue entre ASUS et les écrans Portrait, certains écrans ProArt sont désormais soit Calman Ready pour indiquer la capacité de communiquer directement avec le logiciel Calman, soit Calman Verified pour garantir une précision des couleurs de qualité studio dès la sortie de l'emballage.







Depuis le lancement du premier écran ASUS ProArt en 2011, la marque ProArt et les produits ProArt ont continuellement évolué pour répondre aux besoins des flux de travail professionnels dans les domaines traditionnels de création de contenu, tels que la photographie et la vidéographie, ainsi que de nouvelles solutions pour les concepteurs 3D. , développeurs de jeux et professionnels d'autres disciplines créatives.



Désormais, grâce au nouveau partenariat avec Portrait Displays, ASUS ProArt Display est l'une des principales marques d'affichage qui prend en charge la célèbre norme Calman - la solution d'étalonnage la plus populaire utilisée par les professionnels des couleurs les plus respectés d'Hollywood.







Commentant l'annonce de l'alliance ASUS et Calman, le président-directeur général de Portrait Displays, Eric Brumm, a déclaré: "Portrait Displays est fier de poursuivre son partenariat permanent avec ASUS et heureux de présenter les solutions intégrées Calman Verified et Calman Ready à ASUS ProArt Displays.



Les professionnels peuvent utiliser en toute confiance les écrans ASUS en sachant que leurs appareils fonctionnent au plus haut niveau et avec une précision des couleurs. Nous sommes impatients de progresser dans le futur de la couleur et de fournir une expérience de visionnement supérieure aux côtés de nos partenaires. "



"Nous apprécions d'avoir l'opportunité de nous associer à Portrait Displays et à sa technologie de calibrage des couleurs Calman incomparable", a déclaré Vincent Chiou, vice-président et directeur général de l'unité d'affichage ASUS. «Cette alliance permet à ASUS de garantir que les produits ProArt Display répondent aux normes les plus élevées, à la fois dès la sortie de l'emballage et grâce à une utilisation à long terme. peut toujours avoir la meilleure expérience visuelle pour chaque création. "



Cinq nouveaux moniteurs ASUS ProArt sont disponibles avec l'un des deux types de validation Calman - Calman Ready ou Calman Verified - avec d'autres modèles prévus dans le cadre de notre partenariat continu avec Portrait Displays.







Calman Ready : précision absolue et contrôle des couleurs pour les professionnels du contenu



Pour les créateurs de contenu professionnels, qui nécessitent une précision et un contrôle absolus sur la couleur, les écrans ASUS ProArt Display PA32UCX, PA32UCX-PK et PA27UCX-K sont Calman Ready.



Ces modèles permettent une communication directe avec le logiciel d'étalonnage des couleurs Calman, permettant aux utilisateurs d'effectuer un traitement d'étalonnage de qualité professionnelle pour les visuels standard avant de réécrire les paramètres de couleur dans la mémoire intégrée de l'écran ProArt.



Cela permet de contrôler avec précision le réglage de la précision des couleurs et la compensation de l'uniformité, ce qui facilite le recalibrage d'un écran Calman Ready ProArt quand et où le besoin s'en fait sentir. Il élimine également la dépendance à la connexion à un ordinateur particulier - il est maintenant possible de connecter un écran Calman Ready ProArt à différents appareils sans avoir à réajuster les paramètres de couleur. Les profils de couleur peuvent être facilement activés en utilisant un raccourci clavier matériel sur l'écran, sans avoir besoin d'un ordinateur.



Calman Verified : Précision des couleurs de classe mondiale prête à l'emploi



La marque Calman Verified offre l'assurance d'une précision des couleurs de classe mondiale pour les photographes enthousiastes, les vidéastes ou les concepteurs 3D. Les exigences quotidiennes de ces groupes d'utilisateurs incluent une superbe précision des couleurs et un étalonnage en usine, permettant la possibilité d'un travail créatif sérieux dès la sortie de la boîte - de la photo au montage vidéo et au-delà.



Plus précisément, tous les produits inscrits dans ce programme doivent répondre aux normes rigoureuses de Portrait Displays en ce qui concerne la gamme, le gamma, la température de couleur, la luminosité et la communication DDC/CI, et notre précision Delta E <2 est une assurance de qualité professionnelle pour les studios. Les écrans ASUS ProArt PA248QV et PA278QV portent désormais le sceau d'approbation Calman Verified, avec un rapport Calman Verified dans chaque boîte.



Disponibilité



ASUS ProArt Display PA32UCX est désormais compatible Calman et disponible en Amérique du Nord. Les écrans Calman Ready ASUS ProArt PA32UCX-PK et PA27UCX-K seront disponibles à partir de juin 2020 en Amérique du Nord.



Les écrans ASUS ProArt PA248QV et PA278QV avec validation Calman Verified seront disponibles à partir de mai 2020 en Amérique du Nord.



TECHPOWERUP