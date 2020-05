Abkoncore dévoile le boîtier Cronos Zero Stone Noise avec amortissement acoustique.



Abkoncore a dévoilé le Cronos Zero Stone Noise, un boîtier ATX à mi-tour optimisé pour un faible bruit. Les divers panneaux de carrosserie de la coque sont doublés à l'intérieur d'un matériau amortissant acoustique et ses pieds sont caoutchoutés. La ventilation sur le boîtier comprend trois entrées avant de 120 mm et un seul échappement arrière de 120 mm (deux ventilateurs sont préinstallés, un à chaque extrémité du boîtier).















À l'intérieur, vous obtenez une disposition conventionnelle (partitionnée horizontalement) avec le plateau de la carte mère comportant 7 emplacements d'extension perpendiculaires et 2 parallèles. Les options de stockage incluent deux baies de lecteur de 3,5 pouces et jusqu'à six supports de 2,5 pouces. Le boîtier mesure 205 mm x 420 mm x 430 mm (LxHxP). Les prix de gros sont indiqués à 66 USD, bien que les prix de détail puissent être supérieurs d'environ 15%.



TECHPOWERUP