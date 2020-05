Les processeurs EPYC AMD de 2e génération s'apprêtent à alimenter la plate-forme E3 Oracle Cloud Infrastructure Compute.



Aujourd'hui, AMD a annoncé que les processeurs AMD EPYC de 2e génération alimentent la plate-forme Oracle Cloud Infrastructure Compute E3, apportant un nouveau niveau de calcul haute performance à Oracle Cloud. En utilisant le processeur AMD EPYC 7742, la norme Oracle Cloud "E3" et les instances de calcul à nu sont disponibles aujourd'hui et exploitent les fonctionnalités clés des processeurs Gen AMD EPYC, y compris la bande passante mémoire de pointe et le nombre de cœurs le plus élevé pour un processeur de centre de données x86.



Ces fonctionnalités permettent à la plate-forme Oracle Cloud E3 d'être bien adaptée à la fois aux charges de travail générales et à large bande passante telles que l'analyse des mégadonnées, les charges de travail gourmandes en mémoire et les applications métier Oracle.







Il y a près de deux ans, nous avons entamé une collaboration très fructueuse avec AMD qui a apporté des performances de pointe à de nombreux clients d'entreprise exécutant des charges de travail à usage général sur Oracle Cloud Infrastructure ", a déclaré Vinay Kumar, vice-président, gestion des produits, Oracle Cloud Infrastructure.



" Aujourd'hui, nous lançons notre nouvelle plateforme Oracle Cloud E3 basée sur les processeurs AMD EPYC. Les clients auront accès à des machines virtuelles qui prennent en charge un nombre de cœurs plus élevé, une bande passante mémoire accrue et le nombre de cœurs le plus élevé pour toute instance bare metal sur n'importe quel cloud public pour exécuter n'importe quelle charge de travail."



"Oracle Cloud a été un partenaire clé pour AMD à partir de nos produits EPYC de première génération, et nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration stratégique aujourd'hui avec nos processeurs AMD EPYC de 2e génération alimentant la première famille Oracle Cloud d'instances E3", a déclaré Forrest Norrod, vice-président senior et directeur général, Data Center et Embedded Solutions Group, AMD. "Le nombre élevé de cœurs et la bande passante mémoire fournis par la 2e génération AMD EPYC permettent à nos clients, comme Oracle Cloud, de fournir à leurs utilisateurs finaux des performances et un débit exceptionnels pour les charges de travail critiques dans le cloud."



Activation du cloud computing haute performance chez Oracle



Propulsée par le processeur AMD EPYC 7742, la plate-forme Oracle Cloud E3 permet aux clients d'exécuter des charges de travail de calcul haute performance (HPC) telles que les simulations de risques, la modélisation moléculaire et la recherche contextuelle.



En utilisant le processeur AMD EPYC 7742, la plate-forme Oracle Cloud E3 peut offrir encore plus de capacités de performances informatiques à leur clientèle croissante de cloud, notamment :



- La possibilité de lancer des machines virtuelles avec un nombre de cœurs plus élevé, qui comprend désormais des machines virtuelles jusqu'à 64 cœurs, chacune comprenant du multithreading simultané, et des instances bare metal jusqu'à 128 cœurs.

- Un rapport mémoire/cœur plus élevé pour les charges de travail gourmandes en mémoire. Grâce aux capacités de bande passante élevée du processeur AMD EPYC 7742, les clients de la plate-forme E3 obtiennent 16 Go de mémoire par cœur, soit le double du ratio de la plate-forme E2 actuelle du processeur AMD EPYC.



Les instances Oracle Cloud E3 sont actuellement disponibles aux États-Unis de l'Est (Ashburn), aux États-Unis de l'Ouest (Phoenix), en Allemagne centrale (Francfort) et au Japon de l'Est (Tokyo). Dans un délai d'un quart à compter du lancement, Oracle prévoit que la plate-forme E3 sera largement disponible dans toutes ses régions commerciales.



En savoir plus sur l'instance Oracle E3 sur le blog Oracle ICI.



AMD