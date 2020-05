EK présente des supports de montage décalés pour pompes, réservoirs et unités combinées.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement à eau haut de gamme basé dans l'UE, présente de nouveaux supports pour pompes et combos pompe-réservoir. Ces supports peuvent être fixés sur des trous de montage de ventilateur de 120 et 140 mm et disposent d'une pléthore d'autres trous pour accueillir tous les produits possibles. Une autre nouveauté de ces supports est qu'ils sont décalés, ce qui vous permet d'ajuster l'orientation de votre montage et de décaler votre pompe ou votre réservoir pour un jeu supplémentaire ou un acheminement des tubes plus facile.











Supports de réservoir de pompe UNI EK-Loop 120 mm et 140 mm



Les nouveaux supports de réservoir de pompe UNI EK-Loop peuvent être montés sur n'importe quel trou de montage de ventilateur de 120 mm (espacement des trous 105 mm) ou 140 mm (espacement des trous 125 mm) selon le modèle du support. Ils peuvent être montés verticalement ou horizontalement. Le décalage sur le support permet un placement précis de la pompe ou du réservoir en fonction de vos besoins de dégagement ou d'un acheminement plus facile des tubes. Le décalage peut être déplacé vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.



Compatibilité



Les supports de réservoir de pompe UNI EK-Loop peuvent être utilisés pour monter n'importe quelle pompe autonome EK D5, DDC ou VTX, un combo pompe-réservoir ou un réservoir autonome. Le support EK-RES X3 60 mm (2 pièces) peut être utilisé dans deux trous et pour monter le tube de n'importe quel réservoir ou unité combinée EK X3 ou TBE. Les unités basées sur D5 utilisent un espacement des trous de 65x34 mm, tandis que les unités DDC et VTX utilisent l'espacement des trous de 50x50 mm sur le support pour leurs supports spécifiques.



Liste complète des produits compatibles :



- Vertical : Série EK-Quantum Kinetic TBE D5 (n'importe lequel),

- Vertical : Série EK-XRES Revo D5 (n'importe lequel),

- Vertical : série EK-XRES X3 (n'importe lequel),

- Horizontale : série EK-XTOP DDC (n'importe laquelle),

- Horizontale : série EK-XRES SPC Classic (n'importe laquelle),

- Horizontale : série EK-Quantum Kinetic TBE DDC (n'importe laquelle),

- Horizontale : série EK-Quantum Kinetic TBE VTX (n'importe laquelle),

- Horizontale et verticale : série EK-XTOP Revo D5 (n'importe laquelle).



La série de réservoirs EK-Quantum Kinetic FLT recevra bientôt son propre support pour le montage alternatif.



Disponibilité et prix



Les supports de réservoir de pompe UNI EK-Loop sont fabriqués en Slovénie, en Europe et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. Le support de réservoir de pompe UNI Loop EK 120 mm est disponible pour 6,90 € et le support de réservoir de pompe UNI EK 140 mm Loop est disponible pour 8,90 €.



EKWB