Google lance le service Zoom-killer appelé Google Meet.



Avec toute la pandémie de COVID-19, la situation du travail à domicile (FMH) se déroule bien. Et certains éditeurs de logiciels de réunion en ligne font de bonnes affaires, comme Zoom le fait depuis quelques mois. Maintenant, il semble que Google veuille concurrencer Zoom et lancer un nouveau service appelé Google Meet, qui devrait être une application qui tue pour les réunions en ligne.



"Nous avons repensé le service que nous avons créé pour les réunions d'affaires sécurisées, Google Meet, afin de le rendre gratuit et disponible pour tous. Afin de donner aux gens la sécurité et la fiabilité sur lesquelles ils comptent de Google, nous déploierons l'accès au cours des prochaines semaines ", explique le site Web de Google.







L'application Google Meet pourra accueillir une réunion pouvant accueillir jusqu'à 100 participants. Le logiciel client sera disponible pour les utilisateurs iOS et Android et pour le bureau, vous allez y accéder en utilisant l'interface du site Web Meet. La durée de la session de réunion est jusqu'à présent illimitée, cependant, à partir du 30 septembre, vous ne pourrez utiliser une session que pendant 60 minutes, après quoi elle expirera.



Ce service a le potentiel de consommer une partie de la part de marché de Zoom car il est gratuit. Les fonctionnalités négligent celles de Zoom en fonction de la durée de la réunion. Nous verrons comment les choses évolueront dans les prochaines semaines à mesure que Google déploiera le service.



