Google Stadia ajoute 11 nouveaux jeux.



Google Stadia a dévoilé plusieurs nouveaux jeux et modifications à venir sur la plate-forme lors d'un récent événement Stadia Connect. Google Stadia ajoutera 11 nouveaux jeux à la plate-forme, ainsi que des mises à jour pour les abonnés Stadia Pro.







L'édition Pioneer de PUBG sera gratuite pour les abonnés Stadia Pro et 39,99 $ USD pour les autres utilisateurs. Stadia a également annoncé qu'EA rejoindrait la plateforme avec Star Wars Jedi: Fallen Order à venir cet automne, avec Madden NFL et FIFA à venir cet hiver.







Stadia lancera également divers autres nouveaux jeux tels que Crayta, Get Packed, Wave Break, Embr, Zombie Army 4: Dead War, The Turing Test et SteamWorld Heist dans les prochaines semaines.



TECHPOWERUP