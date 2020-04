ID-COOLING nous propose un nouveau ventirad CPU : Le SE-224-XT RGB.



ID-COOLING a annoncé aujourd'hui le refroidisseur d'air à processeur RVB SE-224-XT, comprenant un éclairage RVB 12 V sur le couvercle supérieur du ventilateur et le ventilateur, 4 caloducs en cuivre à contact direct, un ventilateur PWM de 120 mm et un nouveau système de montage en métal-mecha. Ce refroidisseur est conçu pour refroidir les processeurs avec un TDP inférieur à 180 W. Avec une dimension de 120x73x154 mm, ce refroidisseur est fondamentalement compatible avec tous les boîtiers ATX ordinaires.







Semblable au SE-224-XT ARGB, ce nouveau refroidisseur présente un revêtement noir sur le dissipateur thermique et un couvercle noir avec logo sculpté et lignes esthétiques laissant passer l'éclairage. Les mêmes caloducs en cuivre haute performance et le même système de montage en mecha métallique assurent une très bonne performance de refroidissement. Un éclairage RVB 12 V à 4 broches est appliqué au capot supérieur du ventilateur et du dissipateur thermique afin que vous puissiez profiter du RVB dans toutes les directions.



Vous pouvez synchroniser l'éclairage avec tous les systèmes de synchronisation RGB de la carte mère, y compris ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock. Dans les deux cas, vous pouvez contrôler l'éclairage avec un contrôleur interne à 3 boutons alimenté par SATA. Il y a un répartiteur RVB 4 broches de sortie 1 femelle sur 4 mâle inclus au cas où vous voudriez ajouter plus de ventilateurs RVB ou de bandes LED.







Le ventilateur 120x120x25 mm inclus adopte un roulement à 2 billes pour une durabilité et une longue durée de vie. Il dispose de 8 amortisseurs en caoutchouc à tous les coins des deux côtés, fonctionnant à 900 à 2000 tr/min avec support PWM tout en poussant l'air à 56,5 CFM à la vitesse maximale, le niveau de bruit mesuré de 16,2 à 31,5 dBA. Un ensemble de clips de ventilateur supplémentaire est inclus pour une configuration push-pull.







La graisse thermique en faisceau est nommée ID-TG25, qui a une conductivité thermique de 10,5 W/m-K.



Le nouveau système de montage métal-mecha assure une installation sûre du refroidisseur. Avec un ensemble complet de supports de montage en métal, le SE-224-XT RGB est compatible avec tous les supports de processeur traditionnels, y compris Intel LGA2066 / 2011/1200/1150/1151/1155/1156 et AMD AM4.



Le prix sera de : 27 euros.



Date de disponibilité : A la Mi-Mai 2020.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP