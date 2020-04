ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La ProArt Z490 Creator 10G.



ASUS a récemment publié un collage teaser de ses prochaines cartes mères, dans lesquelles une carte mère avec la marque ProArt se démarquait. ASUS cible les produits de sa marque ProArt aux créateurs de contenu, ingénieurs et professionnels sérieux. La gamme comprend des blocs-notes, des moniteurs, des ordinateurs de bureau et d'autres composants liés aux créateurs.



VideoCardz a marqué la première image claire de la dernière entrée de la série, le ProArt Z490 Creator 10G. La carte rejette tout le bling "gaming" en faveur d'une conception de produit sobre et de composants premium qui entrent dans des versions fiables de quasi-postes de travail. La marque ProArt reprend le cap de la marque convoitée Pro WS.







De gros dissipateurs de calage avec des lignes striées droites refroidissent le VRM du processeur et deux des trois emplacements M.2 de la carte. La connectivité comprend une interface 10 GbE via une carte d'extension incluse; une interface Ethernet embarquée 1 GbE / 2,5 GbE, au moins quatre ports USB 3,2 x2 (dont deux de type C) et des connecteurs d'affichage comprenant une paire de DisplayPorts et un HDMI.



VIDEOCARDZ (TWITTER)