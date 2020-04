AMD confirme Zen 3 et RDNA2 d'ici fin 2020.



AMD, dans ses déclarations de publication des résultats après le T1-2020, a déclaré que la société était "sur la bonne voie" pour lancer sa micro-architecture de processeur de nouvelle génération "Zen 3" et son architecture graphique RDNA2 fin 2020. La société n'a pas révélé sous quelle forme ou sous quelle forme les deux feront leurs débuts.



AMD prépare les processeurs d'entreprise EPYC "Milan" basés sur "Zen 3", les processeurs de bureau Ryzen "Vermeer" et les APU mobiles Ryzen "Cezanne" basés sur "Zen 3", bien qu'il n'y ait aucun mot sur la gamme de produits avec laquelle la microarchitecture débutera. Les matrices de calcul "Zen 3" (CCD) devraient supprimer l'arrangement complexe des noyaux de calcul quad-core (CCX) et devraient être construites sur un processus de fabrication de silicium raffiné de classe 7 nm, TSMC N7P ou N7 + .







Les seuls produits confirmés basés sur RDNA2 que nous possédons actuellement sont les SoC semi-personnalisés qui pilotent les consoles de nouvelle génération Sony PlayStation 5 et Microsoft Xbox Series X, qui devraient faire leurs débuts d'ici la fin de 2020.



Le tweet AMD, cependant, spécifie des "GPU" (se référant éventuellement à des GPU discrets). En outre, avec AMD forking son IP graphique à RDNA (pour les processeurs graphiques) et CDNA (pour les accélérateurs de calcul sans tête), nous sommes presque sûrs qu'AMD fait référence à un lancement de Radeon RX ou Radeon Pro dans le tweet. L'annonce par Microsoft du logo DirectX 12 Ultimate devrait accélérer le lancement des GPU discrets Radeon RX basés sur RDNA2, car l'architecture RDNA actuelle ne répond pas aux exigences du logo.



TWITTER (AMD NEWS)