AMD lance le microcode AGESA ComboAM4 1.0.0.5.







AMD a officiellement annoncé son microcode AGESA ComboAM4 1.0.0.5. Le nouveau microcode est destiné à être encapsulé dans les mises à jour du micrologiciel UEFI de la carte mère et distribué par les fabricants de cartes mères et de bureau OEM, à leur discrétion. AGESA 1.0.0.5 améliore le POST (temps) avec certaines puces de mémoire Micron Technology DDR4-3200. Une erreur intermittente de mémoire virtuelle avec certaines puces Ethernet PHY Realtek intégrées a été corrigée.



Le microcode améliore également la stabilité et l'interopérabilité du bus PCI-Express, en général. Un problème de configuration des voies PCIe avec Ryzen 3 Pro 2100GE a été corrigé. En plus de cela, toutes les autres améliorations de performances et de stabilité des anciens microcodes 1.0.0.4 a/ab/abb/abba sont incorporées dans 1.0.0.5. Gardez un œil sur la section des mises à jour du BIOS de la page produit de votre carte mère socket AM4 sur le site Web de sa société.



TECHPOWERUP