THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le S100 TG.







Thermaltake présente le nouveau châssis micro ATX S100 TG, disponible en noir et blanc. Le Thermaltake S100 TG est un châssis compact qui prend en charge les cartes mères mini-ITX et micro-ATX et est livré avec une porte à charnière magnétique arborant un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur.



Le S100 TG est livré avec un ventilateur arrière standard préinstallé de 120 mm. Le châssis contient des filtres de ventilateur magnétiques en haut et en bas pour garder l'intérieur propre et sans poussière. Le S100 TG prend en charge jusqu'à un ventilateur de refroidissement massif de 200 mm sur le dessus, à l'exception de deux ventilateurs de 120 mm/140 mm, offrant aux constructeurs de nombreuses options de refroidissement et de gestion du flux d'air.







Principales caractéristiques



- Porte à charnière magnétique avec panneau latéral en verre trempé,

- La porte à charnière magnétique du S100 TG offre un accès facile à l'intérieur tandis que le panneau latéral en verre trempé de 4 mm offre la visibilité ultime des composants internes.



Excellent support de refroidissement liquide



Le S100 TG prend en charge les systèmes de refroidissement liquide avec des radiateurs de 280 mm et plus petits, pouvant contenir jusqu'à deux radiateurs de 280 mm à l'avant et sur les panneaux supérieurs. L'avant et le haut peuvent prendre en charge deux ventilateurs de 120 mm/140 mm, le haut prenant également en charge un seul ventilateur de 200 mm.



Superbe prise en charge matérielle



Conçu comme un châssis compact pour les cartes mères mini-ITX et micro-ATX, le S100 TG peut accueillir des refroidisseurs de processeur d'une hauteur maximale de 165 mm et des cartes graphiques d'une longueur maximale de 330 mm. La base d'alimentation est livrée avec un carénage intégré et prend en charge les blocs d'alimentation ATX d'une longueur maximale de 160 mm. Sous le carénage du bloc d'alimentation se cachent deux cages de disques qui prennent en charge des disques de 3,5 pouces/2,5 pouces et deux baies de disques cachées de 2,5 pouces.



Prix et disponibilité



Le châssis Thermaltake S100 TG est désormais disponible chez les revendeurs partenaires, Amazon aux États-Unis et Scan Computers au Royaume-Uni, avec un prix de : 59.99 euros.



Il existe également en version blanc.



Pour plus d'informations :



- Thermaltake S100 TG : Cliquez ICI,

- Thermaltake S100 TG Snow Edition : Cliquez ICI.



VORTEZ