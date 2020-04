MSI annonce la carte mère WiFi MAG X570 Tomahawk.



MSI, un fabricant mondial de cartes mères, est fier de présenter la toute nouvelle carte mère X570, MAG X570 TOMAHAWK WIFI. Pour les processeurs Ryzen de 3e génération, la nouvelle carte mère WIFI MAG X570 TOMAHAWK est optimisée avec les meilleures performances dans tous les aspects.



De style totem militaire couplé à une conception robuste et puissante de dissipation thermique, le MAG X570 TOMAHAWK WIFI subvertit avec succès tous les autres acteurs clés du marché grand public. La conception Power Stages 12X60A SPS peut répondre de manière stable aux besoins de performances des processeurs multicœurs et prend en charge jusqu'à les processeurs AMD Ryzen 9 3950X 16 cœurs.



Couplé à la technologie exclusive de dissipation thermique de MSI, à la conception du dissipateur thermique étendu, le MAG X570 TOMAHAWK WIFI peut maintenir une fréquence de traitement stable dans des conditions sévères avec des charges élevées. La conception exclusive du dissipateur thermique Frozr est dotée de la technologie Zero Frozr qui arrête le ventilateur lorsque la température de la puce est à faible puissance, ce qui réduit le ventilateur système généré.















Enfin, avec l'excellent placement de la carte graphique, le jeu de puces aura toujours un bon flux d'air. Le tout premier LAN 2,5 G et la dernière solution Wi-Fi 6 garantissent une bande passante élevée et une faible latence pour les joueurs et une vitesse de transfert de données incroyable plus rapide que jamais. La technologie PCIe 4.0 est un must, y compris 2x Lightning Gen 4 M.2 avec 2x M.2 Shield Frozr pour prendre en charge jusqu'à 64 Go / s de bande passante et une vitesse de transfert plus rapide.



Les connecteurs avant et arrière de type C sont prêts pour les derniers périphériques USB de type C. MAG X570 TOMAHAWK WIFI est livré avec des millions de couleurs et 29 superbes effets LED. Mystic Light offre des options de personnalisation pour une expérience RVB en constante évolution. Il ne fait aucun doute que le MAG X570 TOMAHAWK WIFI conduira à nouveau les joueurs à la gloire.







Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



