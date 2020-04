ENERMAX nous propose un nouveau boitier PC : Le LIBLLUSION LL30 ARGB.







ENERMAX présente le châssis mi-tour LIBLLUSION LL30 avec éclairage RGB adressable, conception de panneau avant minimaliste et panneau latéral en verre trempé. Le LIBLLUSION LL30 contient plusieurs bandes d'éclairage RVB spéciales pour lui donner un éclairage RVB vif dans le capot avant et interne du bloc d'alimentation.



Mis à part les bandes d'éclairage RVB spéciales, le châssis est livré avec des ventilateurs SquA RGB préinstallés, qui sont tous conçus pour se synchroniser avec les cartes mères compatibles ARGB à l'aide de son logiciel de synchronisation RVB propriétaire. De plus, le LIBLLUSION LL30 est livré avec un concentrateur de contrôle intégré pouvant prendre en charge jusqu'à six appareils RVB. Le capot latéral de l'alimentation et la cage du disque dur sont amovibles pour faciliter l'installation et le routage des câbles.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Panneau avant minimaliste



Le LIBLLUSION LL30 est livré avec un panneau avant solide noir minimaliste avec des trous de ventilation artistiques où l'éclairage RVB illumine pour lui donner un style élégant.



Éclairage RVB adressable



Le LIBLLUSION LL30 est livré avec plusieurs bandes d'éclairage ARGB et des ventilateurs SquA RGB préinstallés, tous deux conçus pour se synchroniser avec les cartes mères compatibles RVB.



Contrôle ARGB flexible L'éclairage RVB adressable sur le châssis LIBLLUSION LL30 peut être contrôlé soit par le concentrateur RVB intégré fourni avec 13 effets d'éclairage prédéfinis, soit via le logiciel de synchronisation RVB de la carte mère. Les technologies de synchronisation RVB prises en charge incluent ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB et ASRock Polychrome RGB.



Excellent support de refroidissement



Le LIBLLUSION LL30 prend en charge une large sélection d'options de refroidissement à eau prenant en charge jusqu'à 360 mm de radiateurs à l'avant, jusqu'à 280 mm de radiateurs sur le dessus et 120 mm de radiateurs à l'arrière. Le châssis peut prendre en charge jusqu'à six ventilateurs de refroidissement de 120 mm pour fournir un flux d'air efficace.



Cage amovible pour disque dur et couvercle latéral PSU



La cage du disque dur peut être retirée pour accueillir des unités d'alimentation plus grandes ou améliorer le flux d'air pour refroidir le bloc d'alimentation. D'autre part, le couvercle latéral du bloc d'alimentation est amovible pour faciliter l'installation et la gestion des câbles.



Prix et disponibilité



L'ENERMAX LIBLLUSION LL30 est désormais disponible chez les revendeurs partenaires dans la région européenne, y compris Amazon et Alternate avec un PDSF de 74,99 €.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



