COUGAR Phontum S Gaming Headset : Il passe en version rose !







COUGAR a présenté le casque de jeu Phontum S plus tôt ce mois-ci. Le Phontum S est le successeur du casque de jeu Phontum sorti en 2018. Le Phontom S partage certaines des caractéristiques uniques de son prédécesseur, notamment le système à double chambre et les oreillettes doubles.



Le Phontum S est livré avec un ensemble encore plus large d'oreillettes et un microphone cardioïde 9,7 mm amélioré. Comme le Phontum, le Phontum S contient également des haut-parleurs de 53 mm avec des diaphragmes en graphène. Mis à part le thème des couleurs noir et orange de COUGAR, le Phontum S reçoit une édition rose rejoignant les composants et périphériques PC de couleur rose qui ont été un engouement récemment. Le Phontum S utilise une prise combo standard de 3,5 mm compatible avec une large sélection d'appareils, y compris PC, ordinateurs portables, smartphones, tablettes et consoles.











Fonctions Phontum S

Système à double chambre



Le système à deux chambres offre une distinction plus claire entre les sorties audio graves, médiums et aigus ayant un plus grand espace pour les relâchements de pression, ce qui produit à son tour un son haute fidélité pour les jeux.



Pilotes extra-larges avec diaphragmes en graphène



Cela permet aux gros pilotes de 53 mm de fournir un son sans distorsion, produisant un son plus net et plus net.



Micro cardioïde 9,7 mm haut de gamme



Nouveau dans le casque de jeu Phontum S, le microphone cardioïde de 9,7 mm offre un meilleur enregistrement vocal pour une communication plus claire qui est cruciale dans les jeux compétitifs.



Double oreillettes



Le Phontum S est livré avec une paire de coussinets en cuir doux pour la peau, idéaux pour les jeux et une paire de coussinets en tissu respirant qui est plus léger, idéal pour les voyages et les déplacements.



Prix et disponibilité



Le casque de jeu Cougar Phontum S Pink Edition est maintenant disponible sur Amazon et Newegg pour 64,99 $.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



