MMD étend la gamme de moniteurs Philips B1 avec le QHD 245B1.







Amsterdam, 29 avril 2020 - MMD, le principal spécialiste de l'affichage et partenaire de licence de marque pour les moniteurs Philips, annonce le moniteur LCD Philips 245B1 de 24 pouces (23,8 "/60,5 cm). Ce nouveau modèle offre une résolution Quad HD (2560 x 1440), un PowerSensor permet d'économiser jusqu'à 70% sur les coûts énergétiques et la connectivité HDMI. Sa riche variété de fonctionnalités et de technologies est conçue de haut en bas pour offrir un confort et une productivité optimaux à ceux qui recherchent à la fois polyvalence et hautes performances.



Expérience de visualisation optimisée et efficacité au travail



Le Philips 245B1 offre des images d'une clarté cristalline grâce à sa résolution Quad HD (2560 x 1440 pixels). Son panneau IPS permet une gamme exceptionnellement large de reproduction précise des couleurs. La technologie des panneaux IPS et SmartImage, une technologie exclusive de pointe de Philips, contribuent à fournir des images lumineuses et nettes que les photographes, les professionnels du graphisme et du cinéma et les designers adoreront certainement.



Conçu pour améliorer le confort et la commodité de l'utilisateur, le Philips 245B1 est doté de la technologie anti-scintillement et du mode LowBlue pour réduire la fatigue oculaire, ainsi que du mode Easy Read. Le support pour moniteur SmartErgoBase permet des réglages ergonomiques conviviaux. Ce modèle fournit également des haut-parleurs stéréo intégrés et une large gamme de connecteurs, notamment DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 et plus.



Durable et écologique



Le Philips 245B1 est conçu pour être respectueux de l'environnement. Conforme à diverses normes et certifications environnementales telles que EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge et RoHS, ce moniteur est composé à 85% de plastique recyclé post-consommation, à 100% de matériaux d'emballage recyclables et il est entièrement exempt de substances nocives telles que le mercure, plomb et PVC/BFR.



Le Philips 245B1 est équipé d'un PowerSensor intégré qui détecte automatiquement la présence de l'utilisateur et ajuste la luminosité du moniteur en réponse, ce qui prolonge la durée de vie du moniteur et réduit les coûts d'énergie jusqu'à 70%. De plus, le LightSensor garantit une luminosité parfaite avec une consommation électrique minimale.







Faites passer la productivité et la durabilité au niveau supérieur avec les moniteurs Philips B Line



Tous les moniteurs Philips B Line offrent un grand confort, une connectivité complète, une flexibilité et une excellente qualité d'image - et les nouveaux modèles 242B1 et 275B1 ne sont pas différents.



Le moniteur LCD Philips 242B1 de 24 pouces (23,8 "/ 60,5 cm) offre une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour une expérience de visionnement époustouflante. Le moniteur est équipé de PowerSensor, SmartImage, de la technologie de panneau IPS et d'une gamme de fonctions améliorant le confort pour allier hautes performances, durabilité et qualité exceptionnelle que les utilisateurs professionnels attendent des moniteurs Philips.



Conçu pour les professionnels d'aujourd'hui, le Philips 275B1 est doté d'une large gamme de fonctionnalités et d'innovations optimisant la productivité et les performances, telles que SmartErgoBase et la technologie Adaptive-Sync, pour améliorer le confort de l'utilisateur et garantir le lieu de travail le plus productif et le plus agréable possible. Cet écran LCD de 27 "(68,6 cm) offre des images nettes et claires grâce à sa résolution Quad HD (2560 x 1440 pixels).



Pratique, avant-gardiste et respectueux de l'environnement, le moniteur Philips 245B1 est disponible à partir d'avril 2020 avec un prix public conseillé de 199 £. Les moniteurs Philips 242B1 et Philips 275B1 seront disponibles en juin 2020 avec des RRP de 173 £ et 269 £ respectivement.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



