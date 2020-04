QNAP lance un NAS hautes performances de la série TS-x31K.



QNAP Systems, Inc., un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a lancé aujourd'hui le NAS quadricœur TS-x31K (comprenant des modèles à 1, 2 et 4 baies) qui offre une sauvegarde et une gestion centralisées des données, accès et partage faciles des fichiers, applications multimédias riches en fonctionnalités et protection sécurisée des instantanés. Doté d'un design minimaliste blanc pur compact, le TS-x31K s'intègre à n'importe quel décor domestique et prend très peu de place, ce qui en fait une solution idéale pour les utilisateurs à domicile pour créer un stockage cloud privé fiable.







La série TS-x31K est alimentée par un processeur quad-core 1,7 GHz pour des performances domestiques exceptionnelles. Avec 1 Go de RAM, Gigabit LAN (1 baie : un port GbE ; 2 baies et 4 baies : deux ports GbE), SATA 6 Gb/s et cryptage AES-256 bits, le TS-x31K offre un fonctionnement rapide et stable connectivité. Doté de baies de disques sans outils et verrouillables, le TS-x31K facilite l'installation tout en garantissant que les disques sont sûrs et sécurisés.







"La série Quad-core TS-x31K rationalise le stockage à domicile et les applications multimédias, permettant aux utilisateurs de profiter de la commodité et de la jouissance d'un cloud personnel. Les utilisateurs peuvent facilement accéder, gérer et partager des fichiers à l'aide d'une interface utilisateur intuitive, tout en accédant facilement à des fichiers à distance en utilisant des applications mobiles dédiées ", a déclaré Jason Hsu, chef de produit de QNAP.







La série TS-x31K est un centre de données domestique complet qui offre un stockage, un partage, une sauvegarde, une synchronisation et une protection des données complets. Les utilisateurs peuvent régulièrement sauvegarder les données de leurs ordinateurs Windows et macOS et des appareils mobiles, puis protéger davantage leurs données de sauvegarde en les enregistrant sur un autre NAS ou des stockages cloud en tant que copie hors site à l'aide de HBS (Hybrid Backup Sync). Les utilisateurs peuvent activer la protection des instantanés pour atténuer efficacement la menace des ransomwares et restaurer rapidement les fichiers dans des états précédemment enregistrés.







Le TS-x31K fournit une large gamme d'applications multimédias, notamment Photo Station, Video Station et Music Station, permettant aux utilisateurs de gérer et d'afficher facilement leurs riches collections multimédias. Les utilisateurs peuvent également transformer le TS-x31K en un serveur multimédia Plex.



Les fonctions les plus utiles incluent: utiliser Surveillance Station pour créer un système de surveillance sécurisé ; Qsync peut synchroniser automatiquement les fichiers entre le NAS, les téléphones portables et les ordinateurs. Les utilisateurs peuvent également accéder facilement à distance au TS-x31K à l'aide d'applications mobiles dédiées et du service myQNAPcloud.



Spécifications



- TS-131K : modèle tour ; 1 baie, processeur Annapurna Labs AL-214 quad-core 1,7 GHz, 1 Go de RAM; baies SATA 3,5 pouces 6 Gbit/s remplaçables à chaud ; 1 x port GbE, 3 x ports USB 3.2 Gen 1,

- TS-231K : modèle tour ; Processeur quadruple cœur 1,7 GHz Annapurna Labs AL-214 à 2 baies, 1 Go de RAM; baies SATA 3,5 pouces 6 Gbit/s remplaçables à chaud; 2 x ports GbE, 3 x ports USB 3.2 Gen 1,

- TS-431K : modèle tour; 4 baies, processeur Annapurna Labs AL-214 quad-core 1,7 GHz, 1 Go de RAM; baies SATA 3,5 pouces 6 Gbit/s remplaçables à chaud ; 2 x ports GbE, 3 x ports USB 3.2 Gen 1



QNAP