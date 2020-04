Alerte de jeu gratuit : SHOGUN 2 Total War disponible sur Steam jusqu'au 1er Mai 2020.



Dans le cadre de l'initiative #stayhome, les jeux gratuits sont l'un des meilleurs moyens pour les techniciens de passer notre temps tout en donnant à nos ordinateurs le temps de se reposer entre les calculs de Folding @ Home. Si vous cherchez à obtenir votre PC pour rendre de beaux scénarios 2D et 3D dans le Japon féodal, l'une des meilleures entrées de la série Total War de jeux de stratégie pour PC, SHOGUN 2, est maintenant disponible gratuitement jusqu'au 1er mai sur Steam. Accédez simplement à la page du magasin du jeu pour le télécharger.







SHOGUN 2 a été très bien accueilli par la communauté des joueurs sur PC, avec actuellement un 90 Metascore basé sur les critiques et un score moyen de 8,4. Il est largement considéré comme la meilleure entrée de la série après la légendaire Medieval Total War 2, et cela en dit long sur ce genre de jeux.



Vous avez une centaine d'heures à perdre ? Ceci est le jeu gratuit à obtenir. Et si vous regardez d'autres entrées de Total War, Creative Assembly organise actuellement une vente sur Steam qui fait baisser les prix de certains titres de la franchise.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



STEAM